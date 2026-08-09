Adamuz presenta el nuevo palio de su patrona, la Virgen del Sol, financiado con ayuda de la Diputación de Córdoba

La Diputación de Córdoba ha colaborado en el nuevo palio para la Virgen del Sol, patrona de Adamuz, que se ha presentado este sábado en la parroquia de San Andrés y que ha sido realizado por el taller de Antonio Villar.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha participado en el acto de presentación del palio, en el que ha destacado que "hoy presentamos no únicamente una obra con gran valor artístico, sino un proyecto que nace del corazón de un pueblo, de su historia, de su fe y de su identidad. Porque la Virgen del Sol no es sólo la patrona de Adamuz, es un símbolo que ha acompañado a generaciones de vecinos, formando parte de la memoria colectiva y de las tradiciones que han dado forma a este municipio".

"Desde la Diputación entendemos que conservar el patrimonio no consiste únicamente en proteger edificios o piezas artísticas, significa preservar aquello que une a las personas, aquello que fortalece el sentimiento de pertenencia y mantiene vivas las raíces de nuestros pueblos", ha resaltado el presidente.

El nuevo palio para el paso de la Virgen del Sol, patrona de Adamuz. / CÓRDOBA

Por otra parte, el presidente de la institución provincial ha querido destacar no sólo "la dimensión profundamente humana de este nuevo palio que nace como una ofrenda del pueblo a su patrona, un gesto colectivo de gratitud y cariño hacia quien, para tantos vecinos, representa esperanza, protección y consuelo. Sino el carácter más profundo que adquiere al convertirse en un homenaje a las víctimas de la tragedia ferroviaria".

Detalles iconográficos y simbología del nuevo palio

Antonio Villar, reconocido bordador encargado del proyecto, ha ideado un diseño que combina tradición y creatividad para realzar la estética y el significado del palio. Este conjunto está formado por las bambalinas y el techo, elaborados con diferentes técnicas que combinan bordados en aplicación con una técnica mixta sobre tisú de plata. La obra refleja un estilo barroco cargado de motivos vegetales que resaltan la conexión simbólica con Adamuz y con la Virgen del Sol, reforzando la identidad local a través del arte religioso.

El diseño del palio incorpora elementos que resaltan la identidad tanto de la parroquia como del municipio. En las bambalinas aparece el escudo de Adamuz, mientras que en el interior se ubica el emblema de la parroquia de San Andrés. En el frontal sobresale el escudo de la Hermandad de la Virgen del Sol, entidad promotora del proyecto, y en la parte externa trasera se encuentra el símbolo de la Diputación de Córdoba, muestra del apoyo institucional recibido.

El presidente de la Diputación ha felicitado a la hermandad de la Virgen del Sol y al taller de Antonio Villar, y ha señalado que "cuando el 15 de agosto veamos procesionar a la Virgen del Sol con este palio, no sólo estaremos contemplando una magnífica obra de arte, sino que estaremos viendo reflejada la historia de un pueblo, la fuerza de sus tradiciones, el recuerdo de quienes ya no están y la esperanza compartida de todo un pueblo".