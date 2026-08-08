La recuperación de un símbolo de Montilla

El Ayuntamiento de Montilla recuperará los desaparecidos arcos de la Puerta de Aguilar en la rotonda de la avenida de Málaga, uno de los principales accesos a la ciudad. La actuación, aprobada dentro del Plan Diputación Invierte 2026, contará con una aportación de 24.000 euros y reproducirá la antigua portada que durante décadas identificó la entrada a Montilla desde Aguilar de la Frontera.

La iniciativa forma parte de las actuaciones solicitadas por el Ayuntamiento y aprobadas por la Diputación de Córdoba, que destinará al municipio un total de 288.000 euros para desarrollar proyectos relacionados con el urbanismo, el medio ambiente, la cultura, el ocio, el deporte y la seguridad vial.

De este modo, los nuevos arcos de la Puerta de Aguilar se levantarán en la rotonda que permite acceder a las barriadas de La Toba y de El Gran Capitán, junto a la Oficina Comarcal Agraria. El proyecto pretende embellecer esta entrada a la ciudad y poner en valor uno de los elementos patrimoniales más representativos de la memoria colectiva de Montilla.

El alcalde de la localidad, Rafael Llamas, explicó que "se ha hecho un estudio muy minucioso de los arcos de Montilla, del material y de sus dimensiones, para reproducirlos tal y como eran". Asimismo, señaló que "se trata de un elemento identitario de nuestro municipio que, además, tiene esa visión poética que supone que esos arcos que dividieron Montilla del barrio de las Casas Nuevas suponen ahora un elemento integrador si se colocan en el nuevo límite de Montilla y mirando hacia Aguilar de la Frontera". En ese sentido, el alcalde reconoció su "especial interés" en ejecutar esta intervención.

De 1890 a 1962

La portada original estaba formada por tres arcos de herradura y fue construida en 1890 en la confluencia de las calles La Parra y Puerta de Aguilar con la Ronda de Curtidores. Los arcos fueron derribados por iniciativa municipal durante la madrugada del 19 de mayo de 1962, al argumentarse entonces que dificultaban el crecimiento urbanístico de la localidad.

Niños y mayores transitan por el entorno de los arcos de la Puerta de Aguilar, poco antes de su demolición. / CÓRDOBA

La nueva actuación supondría el tercer intento de una Corporación municipal por reconstruir aquella portada, que alcanzaba los ocho metros de altura y unos doce metros de anchura. Pese a carecer de valor artístico o histórico, los arcos representaron durante décadas un referente sentimental para numerosos montillanos.

A finales de la década de los ochenta, el Ayuntamiento ya rindió homenaje a los arcos de la Puerta de Aguilar mediante un modelo de cartón piedra construido por la escuela taller Munda. Esta reproducción se levanta cada mes de julio como portada principal de la Feria de San Francisco Solano.

La desaparición de los arcos provocó el rechazo de los vecinos

Por otro lado, cuarenta años después de la demolición, la arquitecta montillana Mara Portero planteó reconstruir la portada en un emplazamiento próximo al que ocupó originalmente: la entrada del paseo de Las Mercedes. Sin embargo, el proyecto volvió a ser descartado por el equipo de gobierno encabezado entonces por Antonio Carpio.

La desaparición de los arcos había provocado la oposición de numerosos vecinos, que expresaron su rechazo a aquella decisión municipal en una encuesta realizada por la revista local Munda.

Rafael Llamas afirmó que «con esta iniciativa recuperamos uno de los elementos más característicos de Montilla y el símbolo que la ha identificado durante muchos años». La reproducción prevista trasladará así la imagen de la antigua portada hasta el actual límite urbano, orientada hacia Aguilar de la Frontera.

Los otros proyectos del Plan Invierte

Además de esta intervención, el Plan Diputación Invierte 2026 reserva su mayor partida, de 111.582,25 euros, al área de Cultura. Sobresale la construcción de una nueva área de juegos infantiles en la avenida de Andalucía, dotada con 82.508,79 euros.

La misma línea financiará actividades de arte flamenco y convivencia en el barrio de Pedro Ximénez con 8.640 euros, además de la instalación de pavimento de caucho y un columpio adaptado en el parque de La Rehoya, con un presupuesto de 8.376,54 euros. También permitirá crear una zona biosaludable en el parque de la Cuesta Maldonado mediante una inversión de 12.056,92 euros.

La segunda mayor aportación corresponde también al área de Cultura, que recibirá 95.315,35 euros. De esta cantidad, 24.159,56 euros se dedicarán a mejorar las infraestructuras culturales y otros 21.252,88 euros permitirán desarrollar una programación extraordinaria en el Teatro Garnelo.

De igual modo, el Ayuntamiento dispondrá de 29.277,43 euros para adquirir maquinaria destinada a la modernización del Archivo Municipal. La partida se completa con 20.625,48 euros para mejorar los espacios expositivos, la conservación del patrimonio museístico y la accesibilidad de la Sala Expositiva del Vino.

Refuerzo del área de parques y Jardines

En materia de medio ambiente, la inversión ascenderá a 45.435,84 euros. Estos fondos servirán para incrementar la cobertura vegetal de Montilla, adquirir maquinaria para el mantenimiento de parques y jardines y reforzar el servicio mediante la contratación de dos oficiales jardineros.

Finalmente, el programa provincial incluye 9.000 euros para actuaciones de movilidad ciudadana. La cantidad se utilizará para repintar pasos de peatones en distintas calles céntricas de Montilla con el objetivo de mejorar la seguridad vial. Otros 2.500 euros se destinarán a promover la actividad deportiva mediante iniciativas de fomento del deporte y los hábitos saludables.