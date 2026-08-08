Curiosidades de la provincia
El pueblo cordobés que es 9 veces más grande que París: tiene 4.400 vecinos y una naturaleza intacta
La mayor parte de su territorio está ocupada por uno de los entornos naturales más sorprendentes de la provincia
París cabría nueve veces dentro de este pueblo de Córdoba. Y aun así, apenas viven en él unas 4.400 personas. La comparación parece exagerada, pero las cifras la respaldan. Hornachuelos, situado a poco más de 50 kilómetros de la capital cordobesa, supera los 900 kilómetros cuadrados de superficie.
Este pueblo de Córdoba tiene una extensión que lo convierte en el segundo municipio más grande de la provincia, solo por detrás de la capital.
Sus dimensiones resultan difíciles de imaginar. De hecho, su territorio es mayor que el de Madrid y Sevilla juntas. Sin embargo, lejos de estar ocupado por barrios, carreteras o grandes desarrollos urbanos, buena parte de este inmenso espacio permanece prácticamente intacto.
Un paisaje de barrancos y bosques protegido en Sierra Morena
Hornachuelos es una de las grandes anomalías geográficas de Andalucía. Mientras otros municipios de tamaño similar concentran decenas o cientos de miles de habitantes, este apenas supera los 4.000 vecinos. El motivo está en su paisaje: la mayor parte del término municipal forma parte de la Sierra de Hornachuelos, uno de los espacios naturales mejor conservados de Sierra Morena.
Encinares, dehesas, barrancos y bosques mediterráneos dominan un territorio atravesado por el río Bembézar y protegido de la presión urbanística que ha transformado otras zonas del país. Aquí, la naturaleza ocupa mucho más espacio que las personas.
A esa singularidad territorial se suma un casco histórico de origen andalusí, con calles estrechas que se asoman al valle medio del Guadalquivir. Un contraste llamativo para un municipio que, pese a ser uno de los más grandes de España en superficie, sigue teniendo la población de una pequeña localidad.
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