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Controlado un incendio en Hornachuelos que ha interrumpido la circulación de trenes

Adif informa de un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros de media distancia entre Palma del Río y Posadas

Bomberos del Infoca trabajan en Córdoba, en una imagen de este verano.

Bomberos del Infoca trabajan en Córdoba, en una imagen de este verano. / Víctor Castro

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Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

Efectivos del plan Infoca trabajan en la tarde de este sábado para extinguir un nuevo incendio forestal declarado en Hornachuelos (Córdoba). El fuego ha obligado a interrumpir la circulación de trenes de media distancia entre Palma del Río y esta localidad, según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de la red social X.

Las llamas se encuentran próximas a ambos lados de la vía y el siniestro cuenta con tres focos, según detalla Adif. Por ello, los bomberos han solicitado el corte de tensión en el trayecto. Esta incidencia ha afectado a los trenes de media distancia y se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera entre los municipios de Palma del Río y Posadas.

El incendio quedó controlado en menos de dos horas

La Agencia de Emergencias de Andalucía Ema Infoca detalla que el incendio se ha originado a las 16.59 horas. El plan Infoca ha indicado a este periódico que lo han dado por controlado a las 18.30 horas. En el lugar trabajan un grupo de bomberos forestales (15 efectivos) y un agente de medioambiente con un vehículo autobomba. Inicialmente, fuentes consultadas apuntan que el fuego tiene una escasa entidad.

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Este incendio llega después de otro fuego declarado el 29 de julio pasado en un paraje de Hornachuelos, que se extinguió, prácticamente, dos días más tarde. En aquella ocasión, las llamas afectaron a un paraje situado en las inmediaciones de la carretera CO-5312.

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