El PSOE de Córdoba pide cambiar el modelo de ayudas del Iprodeco tras las advertencias de Intervención

La gestión de las ayudas públicas del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) vuelve al centro del debate político en la Diputación de Córdoba. El PSOE de Córdoba ha reclamado que el Instituto Provincial de Desarrollo Económico recupere la concurrencia competitiva como sistema ordinario para repartir subvenciones, después de las conclusiones atribuidas a un informe de control interno de la Intervención General.

El diputado provincial Salva Millán ha mostrado su preocupación por las conclusiones de ese informe sobre el funcionamiento de Iprodeco, en el que, según el PSOE, se señalan deficiencias relacionadas con la planificación y la gestión de las ayudas públicas.

Según expone el PSOE en una nota de prensa, el informe de control de eficacia y eficiencia señala que "Iprodeco carece de instrumentos adecuados de planificación, recomendando fijar objetivos concretos, recursos, indicadores de evaluación y elaborar una memoria anual de gestión que permita conocer el grado de cumplimiento de sus actuaciones". Asimismo, según detallan la Intervención considera necesario "revisar la organización interna del organismo y adaptar la valoración de sus puestos de trabajo al modelo de la Diputación Provincial".

Millán ha incidido en que uno de los aspectos más relevantes del informe es la crítica al uso generalizado de las subvenciones de concesión directa, ya que la Intervención “recomienda expresamente que este mecanismo vuelva a ser una herramienta excepcional y que la concurrencia competitiva recupere el protagonismo como procedimiento ordinario para distribuir los recursos públicos”.

El PSOE reclama "objetividad, igualdad y transparencia"

Para el Grupo Socialista, estas conclusiones respaldan las críticas que este viene realizando durante todo el mandato sobre la necesidad de garantizar que las ayudas públicas se concedan con criterios de "objetividad, igualdad y transparencia".

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Salva Millán considera que Iprodeco "necesita una planificación mucho más rigurosa y un modelo de gestión basado en convocatorias abiertas, con reglas claras y procedimientos transparentes que garanticen la igualdad de oportunidades para empresas, ayuntamientos y entidades de la provincia".