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Emergencias

Pegasus incorporará helicópteros Black Hawk para reforzar la lucha contra incendios desde 2027

La compañía cordobesa firma un acuerdo a largo plazo con SkyConnect Leasing para sumar varios UH-60L a sus operaciones de extinción de incendios, protección civil y emergencias en Europa y Latinoamérica

El helicóptero UH-60L Black Hawk que se incorporará a la flota de Pegasus.

El helicóptero UH-60L Black Hawk que se incorporará a la flota de Pegasus. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Pegasus Aero Group prepara un importante salto en su capacidad para combatir grandes incendios forestales. La compañía cordobesa ha anunciado un acuerdo estratégico con SkyConnect Leasing para incorporar varios helicópteros UH-60L Black Hawk, aeronaves pesadas que se destinarán principalmente a tareas de extinción de incendios, protección civil y respuesta ante emergencias.

Según han informado ambas compañías en una nota de prensa, las primeras unidades llegarán a partir de marzo de 2027 dentro de un contrato a largo plazo que también contempla futuras ampliaciones de la flota. La operación busca reforzar la capacidad de Pegasus en los mercados de Europa y Latinoamérica, especialmente ante campañas de incendios cada vez más intensas y prolongadas.

Helicópteros de gran capacidad para combatir incendios

La elección del UH-60 Black Hawk responde, según Pegasus, a la creciente necesidad de disponer de aeronaves capaces de realizar grandes descargas de agua y afrontar misiones de emergencia especialmente exigentes. El modelo, como detallan, destaca por su capacidad de carga, fiabilidad, disponibilidad y versatilidad. La compañía considera que estas características pueden resultar determinantes en escenarios en los que se necesita movilizar medios aéreos con rapidez y mantener una elevada capacidad operativa durante largos periodos.

A través de este acuerdo estratégico, Pegasus refuerza sus operaciones con helicópteros pesados, un segmento en el que acumula más de 12.000 horas de vuelo a lo largo de sus 60 años de historia. La incorporación de estas aeronaves permitirá que la flota de Pegasus supere las 140 aeronaves entre aviones y helicópteros destinados a misiones de extinción de incendios, rescate y emergencias médicas.

Miguel Ángel Tamarit Almagro, vicepresidente y director de Desarrollo de Negocio de Pegasus Aero Group, sostiene que la llegada del Black Hawk va más allá de sumar un nuevo modelo a la flota. “La incorporación del UH-60 Black Hawk representa mucho más que la llegada de una nueva aeronave. Refuerza la posición de Pegasus en el segmento de los helicópteros pesados y nuestra capacidad para responder a las necesidades futuras de nuestros clientes”, señala el directivo.

Tamarit destaca además el historial operativo de esta plataforma y su creciente utilización internacional en misiones contra incendios y emergencias.

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Por su parte, el consejero delegado de SkyConnect Leasing, Patrick Moulay, considera que el acuerdo permitirá aumentar la disponibilidad de medios pesados “allí donde más se necesitan” y reforzar la respuesta frente a los incendios forestales en España y el resto de Europa.

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