Los niños descubren el patrimonio de Baena a través de la actividad 'Marco Topo'

Un total de 26 niños han participado esta semana en una actividad de turismo de aventura enmarcada en la propuesta Marco Topo, una iniciativa organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Baena que ha combinado el juego, la historia y el patrimonio con el objetivo de acercar a los más pequeños algunos de los principales atractivos culturales del municipio.

La actividad, desarrollada a lo largo de cuatro jornadas, ha permitido a los participantes conocer de una forma didáctica y participativa distintos espacios emblemáticos de la localidad mediante talleres, visitas guiadas y juegos de exploración.

El inicio, en el Museo del Olivar y el Aceite

El programa comenzó el martes en el Museo del Olivar y el Aceite, donde los participantes pudieron conocer de primera mano el proceso tradicional de elaboración del aceite de oliva, así como la importancia del olivar en la historia, la economía y la identidad de Baena.

Yincana celebrada en el entorno del Castillo de Baena. / Juan Carlos Roldán

La programación continuó el miércoles en el Castillo de Baena, escenario de una divertida yincana en la que los niños superaron diferentes pruebas relacionadas con la historia de la fortaleza y del municipio.

El jueves, la actividad se trasladó al Museo Histórico y Arqueológico, donde se les ofreció una explicación sencilla y adaptada a la edad de los participantes sobre el trabajo que desarrollan los arqueólogos, cómo se realizan las excavaciones y la importancia de conservar e investigar los restos del pasado para comprender mejor la historia de Baena y de las civilizaciones que la habitaron.

Ruta Marco Topo y entrega de diplomas

La programación ha concluido este viernes con la Ruta Marco Topo, un recorrido por algunos de los lugares más emblemáticos del casco antiguo, en el que los niños han ido conociendo el patrimonio artístico, monumental e histórico de la ciudad. Esta propuesta transforma la visita cultural en una experiencia participativa que fomenta la observación, el aprendizaje y el trabajo en equipo.

Actividad desarrollada en el Museo Histórico y Arqueológico de Baena dentro de la iniciativa 'Marco Topo'. / Juan Carlos Roldán

Como colofón a la actividad, los 26 participantes han recibido un diploma acreditativo en reconocimiento a su participación e implicación durante las cuatro jornadas.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Baena continúa apostando por nuevas fórmulas de divulgación del patrimonio histórico y cultural, acercándolo a las nuevas generaciones mediante experiencias educativas, dinámicas y participativas.

A través del juego y la experimentación, los más pequeños no solo descubren la riqueza patrimonial de su municipio, sino que desarrollan una mayor sensibilidad hacia su conservación y valoración, fortaleciendo el vínculo entre cultura, educación y turismo familiar.