Muere un joven de La Rambla y otras dos personas resultan heridas en un accidente de tráfico en Montalbán de Córdoba

Un joven, vecino de La Rambla, ha fallecido y otras dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado esta madrugada en término municipal de Montalbán de Córdoba, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 25 de la carretera A-3133 minutos después de las 5.30 horas de este viernes, cuando el teléfono 112 ha recibido varios avisos por una colisión entre una moto y un turismo con dos heridos. La sala coordinadora ha activado entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado una ambulancia y al equipo médico de La Rambla, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

Como consecuencia del accidente, el joven ha fallecido en el lugar. Además, otro de 18 años, igualmente vecino de La Rambla, ha resultado herido y ha sido evacuado al hospital de Montilla y un tercer varón de 32 ha sido asistido por los servicios médicos y no ha precisado traslado hospitalario.

Luto oficial en La Rambla

El Ayuntamiento de La Rambla ha emitido un comunicado en el que lamenta el fallecimiento de su vecino y traslada "las condolencias de la Corporación Municipal y de todo el pueblo de La Rambla a su familia y amigos", al tiempo que confía en la pronta recuperación de otro vecino herido en el mismo accidente.

En el comunicado decreta asimismo 36 horas de luto oficial, que comienzan a las 12.00 horas de este viernes y terminan a las 24.00 horas del 8 de agosto.

Por ello, las banderas ondearan a media asta y se suspenden o aplazan todas las actividades de Feria, deportivas y lúdicas en este periodo de tiempo.

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