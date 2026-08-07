Lucena limitará el uso de las sopladoras para la limpieza pública antes de la próxima primavera

El Pleno del Ayuntamiento de Lucena ha acordado este viernes por unanimidad la adopción de restricciones concretas en la utilización de sopladoras como medio de limpieza en la vía pública. Para ello, analizará la modificación de la ordenanza municipal de higiene urbana de cara a la próxima primavera, cuando comienzan a dispararse los niveles de polen y se elevan los problemas de alergias.

Desde el comienzo de este año, Ciudadanos -impulsor del acuerdo a través de una moción- ha defendido la eliminación, a salvo de escasas excepciones, de este artilugio mecánico por sus contrastados perjuicios en la salubridad colectiva por la dispersión de alérgenos y partículas en suspensión.

Así serían las restricciones

En el pleno del pasado enero, otra moción reformulada con las enmiendas del equipo de gobierno popular obtuvo la unanimidad plenaria para regular y limitar el empleo de las sopladoras. Transcurridos ocho meses, "hasta la fecha no se ha traído una propuesta de corrección" de la normativa local, han expuesto desde la formación naranja, "aun cuando los niveles de alérgenos en el ambiente durante la primavera han alcanzado cotas altísimas", añadían.

Un momento del pleno celebrado este viernes en el ayuntamiento de Lucena. / M. González

Por todo ello, Ciudadanos ha elevado al Pleno de hoy una iniciativa definida al objeto de explorar "la viabilidad" de rectificar la ordenanza y suspender la utilización de estas sopladoras durante los meses de una concentración superior de polen, entre abril y junio; así como en parques, jardines y otros espacios con pavimento de albero, tierra o zahorra, y en determinadas vías residenciales estrechas.

La propuesta enumera algunas salvedades como la limpieza tras acontecimientos públicos excepcionales, situaciones de fuerza mayor, emergencias o fenómenos atmosféricos extraordinarios.

Dos planes de empleo vinculados a la construcción

En la misma sesión, adelantada a este viernes, día 7, el Pleno del Ayuntamiento de Lucena ha aprobado la solicitud de sendas subvenciones a la Junta de Andalucía, unidas al desarrollo de los proyectos denominados Lucena Crece 1 y Lucena Crece 1. Estas acciones de cualificación se dirigen, respectivamente, a desempleados de larga duración, con edades comprendidas entre 30 y 44 años, y a demandantes de empleo menores de 30 años.

Cada uno de los programas comprende la participación de 15 alumnos, con una duración total de 12 meses, diseñándose una única fase de formación en alternancia con la práctica profesional.

Los certificados profesionales a homologar están vinculados al sector de la construcción, en particular, operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción de nivel 1 y pavimentos y albañilería de urbanización, de nivel 2.

La inversión asciende a 769.981 euros, con una aportación municipal de 37.612 euros, a consignar entre los ejercicios 2027 y 2028.

El Ayuntamiento basa esta petición en la demanda de personal cualificado y de formación existente en este ámbito, con la intención de facilitar el acceso al mercado laboral de los desempleados. Los gastos contemplados incluyen la contratación del personal directivo, de apoyo y formador, los costes de formación y funcionamiento y los contratos de formación en alternancia del alumnado.