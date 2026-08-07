La Junta de Andalucía invierte 1,5 millones de euros para mejorar la carretera A-318 entre Doña Mencía y la N-432

La Junta de Andalucía está mejorando la seguridad vial en la carretera A-318, en la provincia de Córdoba, mediante la reposición de firme y la señalización horizontal, desde Doña Mencía hasta el encuentro con la N-432, pasando por Zuheros y Luque, con una inversión de 1,5 millones.

Según ha informado la delegada de Fomento y Movilidad de la Junta en Córdoba, Carmen Granados, esta actuación forma parte del Plan Extraordinario de Asfaltado de la Junta, con 151 millones de euros para Andalucía, de los que 17,5 millones corresponden a Córdoba.

Como ha explicado Granados, "el objetivo es contribuir de forma directa a incrementar la seguridad vial, mejorar las condiciones de circulación y prolongar la vida útil de la infraestructura", y la conservación de carreteras "constituye una de las herramientas más eficaces para garantizar la seguridad de los usuarios y reducir el riesgo de accidentes, así como favorecer desplazamientos más cómodos y eficientes para vecinos y trabajadores".

En este sentido, la Junta mantiene "una apuesta decidida por la conservación preventiva de las carreteras autonómicas", al ser consciente de que "una red viaria bien mantenida resulta esencial para el desarrollo económico y social de los municipios del interior".

Estas inversiones "contribuyen a reforzar la cohesión territorial, garantizando que los residentes del medio rural dispongan de infraestructuras modernas, seguras y de calidad, en igualdad de condiciones con los grandes núcleos urbanos". Además, "facilitan la actividad económica, el transporte de mercancías y el acceso a servicios esenciales, favoreciendo la fijación de población y las oportunidades de desarrollo en el territorio".

Mejora del firme en la provincia de Córdoba

Los contratos recientemente adjudicados tienen como objetivo garantizar unos niveles adecuados de seguridad y comodidad para los usuarios de las carreteras, así como mejorar las características estructurales de los tramos más deteriorados que se han detectado en la provincia de Córdoba. Para ello, se ha realizado un análisis del estado de la red viaria autonómica para asegurar una adecuada ejecución de las capas de firme.

Las actuaciones previstas incluyen la reparación de blandones y baches, el fresado del pavimento y su reposición, la recuperación de la explanada y de las capas inferiores del firme, el extendido de mezclas bituminosas, el sellado de pavimentos, el repintado de la señalización horizontal, la reposición o elevación de elementos de contención, la reposición de elementos de balizamiento existentes, la reposición de juntas de dilatación en estructuras y la reposición de espiras en estaciones de aforo. Estos contratos, con una duración estimada de siete meses, tienen la posibilidad de prórroga, lo que implicaría un aumento de las partidas y los tramos de vía atendidos.