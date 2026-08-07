La hermandad del Nazareno de Fuente Palmera conmemora el día de su centenario con un pregón extraordinario

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Fuente Palmera celebró este jueves, día de la Transfiguración del Señor, sus cien años de existencia con una solemne eucaristía y la promulgación de un pregón extraordinario a cargo del historiador y cronista del municipio, Manuel García Reyes.

El 6 de agosto de 1926, un grupo de vecinos fundaba la cofradía, y a todos ellos se les está rindiendo homenaje póstumo en todos los actos del centenario.

Durante la misa, además, se impusieron las medallas de la hermandad a siete nuevos hermanos y hermanas.

Imposición de la Medalla de La Colonia a la imagen del Nazareno. / E. Guzmán

Reconocimiento municipal

Por su parte, el alcalde, Francisco Javier Ruiz, y el párroco, Miguel Ramírez, acompañados del hermano mayor, Antonio Garrido, impusieron a la imagen del Nazareno la Medalla de La Colonia que el Ayuntamiento otorgó a la cofradía en la gala de los Colonos del Año el pasado 5 de julio.

En el pregón, García Reyes abordó las distintas etapas de la historia de la hermandad y se detuvo en los orígenes de la colonización y cómo el Fuero de las Nuevas Poblaciones moldeó la relación de los colonos con la Iglesia.