Cofradías
La hermandad del Nazareno de Fuente Palmera conmemora el día de su centenario con un pregón extraordinario
El alcalde y el párroco imponen la Medalla de La Colonia a la imagen del Nazareno, galardón otorgado por el Ayuntamiento en reconocimiento a la cofradía
La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Fuente Palmera celebró este jueves, día de la Transfiguración del Señor, sus cien años de existencia con una solemne eucaristía y la promulgación de un pregón extraordinario a cargo del historiador y cronista del municipio, Manuel García Reyes.
El 6 de agosto de 1926, un grupo de vecinos fundaba la cofradía, y a todos ellos se les está rindiendo homenaje póstumo en todos los actos del centenario.
Durante la misa, además, se impusieron las medallas de la hermandad a siete nuevos hermanos y hermanas.
Reconocimiento municipal
Por su parte, el alcalde, Francisco Javier Ruiz, y el párroco, Miguel Ramírez, acompañados del hermano mayor, Antonio Garrido, impusieron a la imagen del Nazareno la Medalla de La Colonia que el Ayuntamiento otorgó a la cofradía en la gala de los Colonos del Año el pasado 5 de julio.
En el pregón, García Reyes abordó las distintas etapas de la historia de la hermandad y se detuvo en los orígenes de la colonización y cómo el Fuero de las Nuevas Poblaciones moldeó la relación de los colonos con la Iglesia.
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