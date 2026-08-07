La Diputación de Córdoba licita la obra para construir un nuevo campo de fútbol en Puente Genil

La Diputación de Córdoba ha sacado a licitación la obra para la construcción del nuevo campo de fútbol de césped artificial en el parque de los Llanos de Cristo, en el barrio de Miragenil en Puente Genil. La actuación forma parte del Plan Provincial de Obras y Servicios 2024‑2027 (bienio 2025‑2026) y cuenta con un presupuesto total de 1.477.666,87 euros (IVA incluido), de los cuales 805.347,87 euros serán aportados por el Ayuntamiento y 672.319 euros por la institución provincial.

El proyecto, redactado por el arquitecto Javier Ponferrada, se desarrollará sobre una parcela de 8.100 metros cuadrados y contempla la construcción de un campo de fútbol 11 con dimensiones reglamentarias (100 x 55 metros, orientación este‑oeste), capaz de albergar también dos campos de fútbol 7 en disposición transversal. La instalación incluirá vestuarios, aseos y zonas de almacenamiento, garantizando así su funcionalidad para entrenamientos y competiciones oficiales.

Tendrá capacidad para 200 personas

El terreno de juego dispondrá de césped artificial de última generación, apoyado sobre la solera de hormigón existente, lo que permitirá optimizar recursos y asegurar la durabilidad del conjunto. En cuanto a las gradas, inicialmente previstas en hormigón armado pretensado, finalmente serán desmontables, con capacidad aproximada para 200 personas. Además, se emplearán materiales permeables para evitar la obstrucción del flujo de agua en episodios de lluvias extraordinarias.

Presentación del proyecto del campo de fútbol de Miragenil, el pasado mes de marzo. / V. Requena

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha destacado que este proyecto "representa una apuesta decidida por aumentar las infraestructuras deportivas del municipio y por ofrecer a nuestros clubes y deportistas un espacio moderno, seguro y adaptado a las necesidades actuales”. Velasco subrayó que la nueva instalación "permitirá descongestionar otros equipamientos y ampliar la oferta deportiva en Miragenil, reforzando la cohesión entre barrios y el acceso al deporte para todos".

Doce meses de ejecución

Asimismo, el alcalde ha puesto en valor el respaldo institucional recibido: "La colaboración entre administraciones es clave para que proyectos de esta envergadura salgan adelante. Agradecemos el compromiso de la Diputación de Córdoba, que vuelve a demostrar su implicación con Puente Genil y con el desarrollo de infraestructuras que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos".

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 2 de septiembre, fecha en la que concluirá el plazo de licitación. El proyecto prevé un plazo de ejecución de doce meses desde el inicio de las obras.