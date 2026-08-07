Sucesos
Detenido por un intento de robo en la parroquia de la Asunción de Palma del Río
El individuo, con antecedentes policiales, fue sorprendido por vecinos y fuerzas de seguridad cuando intentaba sustraer el cobre del equipo de climatización de la iglesia
La Guardia Civil detuvo ayer jueves a un individuo que fue sorprendido intentando robar cobre del aire acondicionado de la sacristía de la parroquia de la Asunción de Palma del Río. El varón no pudo consumar la sustracción al ser identificado e interceptado por la Policía Local y la Guardia Civil tras ser grabado, por lo que arrestado de inmediato y puesto a disposición de la autoridad judicial.
Según ha explicado la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, el suceso se produjo "sobre las 10.45 de la mañana", cuando se recibió un aviso en la Policía Local indicando que "varios vecinos habían observado a un varón escalar la valla y posteriormente las ventanas" que dan acceso a la sacristía de la parroquia de la Asunción, en la plaza de la Expiración.
Conocido por sus antecedentes policiales
En el lugar se personaron agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, "no viendo a nadie por el tejado en un primer momento, pero instantes después vieron la cabeza de una persona que asomaba en el hueco existente entre la pared y un compresor de aire acondicionado", relató la regidora. El individuo fue identificado como una persona conocida por numerosos antecedentes policiales, añadió Matilde Esteo.
El presunto autor de los hechos estaba a una altura de más de tres metros, por lo que los agentes le indicaron que bajase. A ellos les dijo, sosteniendo "un cúter con la hoja sacada", que quería "llevarse el cobre de la instalación del aire acondicionado", ha relatado Esteo a este periódico.
Intentó acceder al interior de la sacristía
Tras bajar por las rejas de las ventanas de la parroquia fue detenido "como autor de un delito de robo con escalo en grado de tentativa" y fue puesto a disposición de la autoridad judicial.
La alcaldesa ha informado al párroco de la Asunción del suceso y también han podido comprobar que no se produjo finalmente el robo del cobre, pero sí que el individuo intentó acceder también al interior de la sacristía, "donde habitualmente se guardan limosnas y donativos", concluye la alcaldesa.
- El conductor del coche implicado en el accidente mortal de Montalbán, detenido tras dar positivo en alcohol y cocaína
- Muere un joven de La Rambla y otras dos personas resultan heridas en un accidente de tráfico en Montalbán de Córdoba
- Rafael Becerra, el vecino de Posadas que recorrerá en burro 160 kilómetros del Camino de Santiago para salvar al asno andaluz
- Fallece a los 69 años el empresario montoreño Pedro Notario Sánchez
- El Seprona de la Guardia Civil investiga a una empresa y a dos de sus responsables por vertidos contaminantes en Villa del Río
- El restaurante de Córdoba donde comer como en un chiringuito en la playa: 'Es un lugar que te hace desconectar por completo
- La Subbética estrenará el 4 de octubre un gran sendero de 140 kilómetros para impulsar el turismo de naturaleza
- Un pueblo de Córdoba guarda una plaza octogonal casi única en España: así nació por accidente