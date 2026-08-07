El conductor del coche implicado en el accidente mortal de Montalbán, detenido tras dar positivo en alcohol y cocaína

El conductor del turismo implicado este viernes en un accidente mortal ocurrido en Montalbán (Córdoba) ha dado positivo en las pruebas de alcohol y cocaína, según ha podido conocer Diario CÓRDOBA de fuentes próximas a la investigación. Como consecuencia de estos hechos, ha sido detenido por la Guardia Civil, que ha confirmado su arresto. Esta persona ha resultado herida en el siniestro, en tanto que el fallecido y un segundo herido, vecinos de la localidad de La Rambla, viajaban en un ciclomotor.

La colisión ha tenido lugar en torno a las 5.30 horas, en el kilómetro 25 de la carretera A-3133. El 112 ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado una ambulancia, y al equipo médico de La Rambla, a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio de Mantenimiento de Carreteras para que se desplacen al lugar. Según la información difundida por la Agencia de Emergencias de Andalucía, la víctima mortal ha fallecido en el lugar; un herido de 18 años de edad, también vecino de La Rambla, ha sido evacuado al hospital de Montilla y un tercer varón de 32 años ha sido asistido por los servicios médicos y no ha precisado traslado hospitalario.

Se da la circunstancia de que en estos días se celebra la Feria Real de Montalbán de Córdoba. Asimismo, el Ayuntamiento de La Rambla ha suspendido o aplazado todas las actividades de feria, deportivas y lúdicas durante las 36 horas de luto oficial decretadas por el fallecimiento de su vecino. El luto oficial ha comenzado a las 12.00 horas de este viernes y concluirá a las 24.00 horas de mañana sábado, 8 de agosto.