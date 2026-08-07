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El conductor del coche implicado en el accidente mortal de Montalbán, detenido tras dar positivo en alcohol y cocaína

El fallecido y un herido son los dos ocupantes del ciclomotor, en tanto que esta persona también ha sufrido heridas

Imagen de archivo de una patrulla de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de una patrulla de la Guardia Civil. / CÓRDOBA

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Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El conductor del turismo implicado este viernes en un accidente mortal ocurrido en Montalbán (Córdoba) ha dado positivo en las pruebas de alcohol y cocaína, según ha podido conocer Diario CÓRDOBA de fuentes próximas a la investigación. Como consecuencia de estos hechos, ha sido detenido por la Guardia Civil, que ha confirmado su arresto. Esta persona ha resultado herida en el siniestro, en tanto que el fallecido y un segundo herido, vecinos de la localidad de La Rambla, viajaban en un ciclomotor.

La colisión ha tenido lugar en torno a las 5.30 horas, en el kilómetro 25 de la carretera A-3133. El 112 ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado una ambulancia, y al equipo médico de La Rambla, a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio de Mantenimiento de Carreteras para que se desplacen al lugar. Según la información difundida por la Agencia de Emergencias de Andalucía, la víctima mortal ha fallecido en el lugar; un herido de 18 años de edad, también vecino de La Rambla, ha sido evacuado al hospital de Montilla y un tercer varón de 32 años ha sido asistido por los servicios médicos y no ha precisado traslado hospitalario.

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Se da la circunstancia de que en estos días se celebra la Feria Real de Montalbán de Córdoba. Asimismo, el Ayuntamiento de La Rambla ha suspendido o aplazado todas las actividades de feria, deportivas y lúdicas durante las 36 horas de luto oficial decretadas por el fallecimiento de su vecino. El luto oficial ha comenzado a las 12.00 horas de este viernes y concluirá a las 24.00 horas de mañana sábado, 8 de agosto.

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