La caza del conejo abre este domingo en Córdoba

La temporada de caza del conejo arrancará este domingo en la provincia de Córdoba y se prolongará hasta el próximo 29 de noviembre. Con ella se abre el calendario cinegético en la provincia, y a partir del 22 de agosto comenzará también la media veda para especies como la codorniz, las palomas, los córvidos y la tórtola común, que se prolongará hasta el 27 de septiembre.

Los límites establecidos durante estos periodos contemplan diez codornices por cazador y día y 15 palomas torcaces durante la media veda, cifra que aumentará hasta las 50 una vez comience el periodo general. También se establece un máximo de cuatro perdices rojas con reclamo por cazador y día y de 25 zorzales por cazador y jornada.

En el caso de la tórtola común, su caza estará sometida a mayores restricciones y únicamente podrá practicarse los días 22, 23, 29 y 30 de agosto. Para ello, según ha informado la organización agraria Asaja, de los aproximadamente 1.500 cotos existentes en la provincia de Córdoba, solo 197 disponen de cupo para esta especie después de haber realizado actuaciones de mejora de hábitats, trámites administrativos y memorias técnicas, entre otros requisitos.

Ante la apertura de la veda, Asaja ha hecho un llamamiento a los cazadores para que desarrollen la actividad de forma "responsable y ordenada", con el objetivo de favorecer el mantenimiento de las poblaciones de especies cinegéticas y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. También recuerda la necesidad de respetar los cupos establecidos para cada especie. En el caso del conejo, durante el periodo hábil de noviembre se podrán abatir tres ejemplares.

Un riguroso sistema de control de capturas

Los cotos que durante la primavera hayan completado los trámites necesarios figuran en un listado con cupo asignado publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Además, deberán utilizar el precinto digital, un sistema que obliga a los cazadores a registrar sus capturas en tiempo real mediante una aplicación móvil desde el propio acotado y sin superar los límites autorizados.

Jornada de caza del conejo en la zona norte de Córdoba. / RAFA SANCHEZ

Los titulares de los cotos, o las personas en quienes hayan delegado su gestión, deberán igualmente controlar a los cazadores habilitados y el ritmo de las capturas mediante el panel de seguimiento habilitado para ello.

Asaja ha señalado que la implantación de este sistema "sigue generando gran controversia y muchas quejas en el sector", al considerar buena parte de los cazadores que incrementa la burocracia y "artificializa la caza", una actividad que, según la organización, ya se encuentra suficientemente regulada.

Dentro de la media veda podrán cazarse tres especies de paloma: torcaz, zurita y bravía. Asaja considera este periodo de "mucho interés para el sector" por la actividad que genera en las zonas rurales y porque sirve de antesala al periodo general de caza, previsto entre el 11 de octubre y el 3 de enero. Durante esas fechas podrán cazarse, entre otras especies, la perdiz roja y la liebre, además del resto de especies de caza menor, con la excepción de la tórtola común.

La caza mayor

En cuanto a la caza mayor, el periodo para las monterías se extenderá desde el 17 de octubre hasta el 14 de febrero.

Los aguardos nocturnos de jabalí, por su parte, comenzaron el pasado 3 de junio con la entrada en vigor de la declaración de emergencia cinegética para esta especie, que afecta a toda la provincia debido a los daños que provoca habitualmente.