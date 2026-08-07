La Cata del Huerto de Lucena cumple 30 años con cervezas de más de 25 países

Entre más de 25 países y varios continentes, la Cata de Cerveza de la Cofradía del Huerto de Lucena surca su trigésimo aniversario convertida en uno de los atractivos indispensables del verano lucentino.

Cada año, al comienzo de agosto, esta hermandad del Domingo de Ramos sirve más de 10.000 botellines, seduciendo a público de varias comarcas del centro de Andalucía. El origen se emparentó en el entorno del Castillo de Moral y, en los últimos 14 años, arraigada en su propio territorio parroquial, dentro de la Plaza del Cristo de La Sangre.

El hermano mayor de esta corporación pasionista, Miguel Ángel Ramírez, recuerda que, 30 años atrás, "esta idea era muy novedosa y no era usual" promover acontecimientos de esta naturaleza por parte de las cofradías. De tal forma que "los primeros años fueron más difíciles, hasta que nos hicimos con el nombre".

Finalmente, se congratula por el éxito continuado y la excelente respuesta de unos visitantes heterogéneos, ya que "no es fácil cumplir 30 años seguidos". En un relevo generacional constante, los miembros más jóvenes de la hermandad se adentran en la organización de esta actividad multitudinaria y, habitualmente, transcurrido un nuevo ciclo terminan como integrantes de la junta de gobierno.

En este año, desde el miércoles 5 al sábado 8, la carta se compone de 104 referencias, concienzudamente elegidas, recepcionadas y clasificadas en cámaras frigoríficas instaladas entre el Centro de Orientación Familiar San Juan Pablo II y las dependencias interiores del templo parroquial de Santo Domingo.

Esta Cata del Huerto es una de las principales fuentes de ingresos de una hermandad autosuficiente. La selección entronca cervezas rojas, negras, lambic, tostadas, artesanales, rubias, de trigo, aromáticas o desprovistas de alcohol o gluten. Aparte de la marca propia Vuelta La Llave, las sugerencias más destacada para este año enumeran la cerveza Cusqueña, de Perú; desde Ucrania, Miake Povna; o la venezolana, Polar. Entre el repertorio nacional, sobresalen Gran Vía Especial o Ruben’s Original; añadiéndose, desde la Subbética, con ese toque único del anís de Rute, denominada Reyes Machaquito.

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Y, como regreso a la génesis, la cerveza alemana y rubia Weihenstephaner, elaborada con trigo y de segunda fermentación en botella, patentada por la fábrica alemana más antigua del mundo, en Fresigin, desde el año 1040.