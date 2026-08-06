Sale a subasta pública el Hotel Mirador de Montoro por un precio de salida de 753.000 euros

La enajenación del emblemático Hotel Mirador de Montoro, cerrado desde 2020, entra en su fase definitiva. A partir de este viernes, 7 de agosto de 2026 se abre el plazo de licitación para la subasta pública conjunta del complejo turístico y la parcela sobre la que se asienta, con un precio mínimo de salida fijado en 753.023,08 euros. La finca cuenta con 2.717 metros cuadrados construidos distribuidos en cinco plantas.

El procedimiento se lleva a cabo mediante un acuerdo de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento montoreño, propietarios de la finca y el inmueble, para desbloquear la situación en la que se encuentra. Así, el Ayuntamiento de Montoro aporta la titularidad del terreno, una parcela edificable ubicada en el Cerro de la Muela (avenida de Andalucía, 5), y la Junta de Andalucía licita el derecho económico derivado de la edificación de la estructura del hotel, bien patrimonial adscrito a la Dirección General de Patrimonio anotado en el Inventario General.

El expediente de enajenación mediante subasta pública conjunta se inició formalmente el pasado 8 de junio por resolución de la Dirección General de Patrimonio, amparándose en los artículos 108.5 y 112.1 de la Ley 7/2025, de 22 de diciembre, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, un acuerdo que conllevó la declaración implícita de alienabilidad del bien.

Estado en el que se encuentran las instalaciones exteriores del hotel. / Casavi

A partir de ahora, los interesados tendrán de plazo para presentar sus ofertas hasta las 14.00 horas del 26 de noviembre de 2026; la apertura de la documentación administrativa tendrá lugar el 3 de diciembre y el acto público de apertura de las ofertas económicas se celebrará el 15 de diciembre.

Gastos de 258.000 euros estando ya cerrado

Este paso confirma el desenlace previsto para un activo estratégico del municipio, cuyo proceso de regularización y venta final "permitirá recuperar un activo turístico de interés para la provincia de Córdoba, evitando además que las administraciones sigan asumiendo los costes derivados de su mantenimiento". Según ha informado este jueves la Administración autonómica, desde el cierre del establecimiento los gastos ordinarios de conservación, vigilancia y suministros han alcanzado los 258.525,15 euros.

La finalidad es promover la puesta en valor de un patrimonio público sin uso y garantizar su aprovechamiento con criterios de eficiencia y sostenibilidad económica y favoreciendo el desarrollo económico y la creación de empleo en Andalucía. "El objetivo es que el Hotel Mirador de Montoro vuelva a tener vida, generar actividad y, sobre todo, que vuelva a contribuir al desarrollo de su entorno", ha subrayado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

El hotel abrió en el año 2007

El inmueble es fruto de un proyecto promovido por el Ayuntamiento de Montoro y la Junta de Andalucía en los años noventa para dotar al municipio de un establecimiento hotelero. Tras diversos trámites relacionados con la titularidad de los terrenos y la ampliación de la parcela, la Junta ejecutó las obras a través de la entonces Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, finalizadas en 2006, obteniendo el hotel la correspondiente licencia de actividad en 2007.

La explotación del hotel fue gestionada inicialmente por Infraestructuras Turísticas de Andalucía (actual Epgtd) y posteriormente adjudicada a una empresa privada. Sin embargo, en 2020 la concesionaria comunicó la imposibilidad de reabrir el establecimiento debido al estado de las instalaciones, permaneciendo desde entonces cerrado y sin uso.