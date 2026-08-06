Posadas celebra el 25 aniversario de sus Jornadas Astronómicas acercando el universo a la ciudadanía

El Ayuntamiento de Posadas, a través de la Oficina de Medio Ambiente y Turismo, celebra durante esta semana y la próxima las 25.ª Jornadas Astronómicas Villa de Posadas, bajo el lema Los Dólmenes y las Estrellas, una iniciativa que, desde hace un cuarto de siglo, une ciencia, patrimonio histórico, naturaleza y educación ambiental.

Con 25 ediciones a sus espaldas, estas jornadas se han consolidado como las más veteranas de la provincia de Córdoba y una de las propuestas de divulgación astronómica con mayor trayectoria y reconocimiento en Andalucía, convirtiéndose cada verano en un punto de encuentro para aficionados a la astronomía, familias y visitantes atraídos por la singular combinación de observación del cielo, patrimonio megalítico y naturaleza.

La programación de esta edición ofrece un completo calendario de actividades para todos los públicos. Comenzará el 8 de agosto (20.30 horas) con una jornada sobre el centenario del meteorito que pasó por Posadas en 1926. Se trata de una recreación en el Parque de la Prehistoria del paso del meteorito. Se contará también hacia dónde se dirigió y que cayó en Ojuelos Altos, aldea de Fuente Obejuna, suscitando un gran interés a nivel nacional. Se trasladó posteriormente a Córdoba y actualmente está expuesto en el Museo de Ciencias Naturales en Madrid.

Participantes en una observación estelar en una edición anterior de las Jornadas Astronómicas de Posadas. / E. Guzmán

El día 12 de agosto (19.30 horas) se realizará una actividad en torno al eclipse solar. El 14 de agosto (21.00 horas) se celebrará la noche de las Perseidas, una de las citas más esperadas del verano, con actividades infantiles en el Centro de Interpretación y Educación Ambiental y observación astronómica en el Conjunto Dolménico de Posadas.

Y el 15 de agosto el protagonista será el planetario La Nave Tierra, instalado en el Auditorio Municipal, con tres pases previstos a las 21.00, 22.00 y 23.00 horas.

Patrimonio arqueológico y cielo nocturno

El lema Los Dólmenes y las Estrellas vuelve a poner en valor la estrecha relación entre el patrimonio arqueológico de Posadas y el cielo nocturno. El Conjunto Dolménico se convierte así en un escenario privilegiado para contemplar el firmamento y acercar la astronomía a la ciudadanía, ofreciendo una experiencia única donde historia, ciencia y naturaleza se encuentran bajo las estrellas.

A lo largo de estos veinticinco años, las Jornadas Astronómicas Villa de Posadas han contribuido a despertar vocaciones científicas, fomentar la educación ambiental y divulgar la importancia de proteger la calidad del cielo nocturno como recurso natural y turístico. Al mismo tiempo, han proyectado la imagen de Posadas como un municipio comprometido con la cultura científica, el patrimonio y el turismo sostenible.