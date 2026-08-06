Sucesos
La Policía Nacional desarrolla un operativo contra el tráfico de drogas en varios puntos de Lucena
El Cuerpo mantiene un operativo en varios puntos de la ciudad, con registros domiciliarios y movilización de efectivos en el casco urbano
La Policía Nacional está desarrollando este juves un operativo en varios puntos de Lucena. Las primeras hipótesis vinculan este despliegue con el tráfico de sustancias estupefacientes. Diferentes vehículos con algunos furgones y efectivos han sido movilizados en diferentes lugares del casco urbano. Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía han confirmado que, actualmente, continúa “explotándose” esta operación.
Uno de los registros domiciliarios ha sido realizado en la calle Manchados, en las proximidades de la Ronda de San Francisco. Los agentes han empleado la fuerza con materiales contundentes para acceder al interior de la vivienda.
En el barrio del Valle
En otro sector de Lucena, dentro del barrio del Valle, efectivos policiales también han intervenido en las inmediaciones de la calle Luque.
Las indagaciones continúan en curso y la Policía Nacional sigue abordando esta actuación, durante la jornada del jueves, en Lucena. Por el momento, se desconocen tanto el número de detenciones como las cifras concretas de las sustancias ilegales requisadas.
Precisamente en la calle Manchados, uno de los lugares donde han sido practicados los registros domiciliarios, este pasado domingo sucedía un exaltado altercado entre varias personas en torno a las 19.00 horas.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron patrullas de la Policía Local y Policía Nacional, tal y como corroboran fuentes municipales, disolviéndose rápidamente los individuos entre fuertes voces. Esta acalorada pelea se saldó sin detenidos ni heridos, y no se precisó la presencia de los servicios sanitarios.
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