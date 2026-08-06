Patrimonio autoriza la conservación de los muros del Patio de Armas del Castillo del Moral de Lucena

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba ha informado favorablemente el proyecto de conservación de los muros oeste y sureste del Patio de Armas del Castillo del Moral de Lucena, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

La actuación pretende detener el deterioro de los paramentos de mampostería, provocado en buena parte por la degradación de los morteros de cemento utilizados en intervenciones realizadas durante la década de 1980. Según la documentación técnica, la incompatibilidad de esos materiales con los elementos constructivos originales ha acelerado el desgaste de los muros.

Entre los daños detectados figuran la pérdida de argamasa original en las juntas, el desprendimiento de fragmentos de mortero de cemento Portland y la presencia de hongos y líquenes, especialmente bajo los aliviaderos destinados a evacuar el agua de lluvia. También se han localizado manchas de humedad por capilaridad, más visibles en el lienzo sureste.

Limpieza, saneamiento y consolidación

El proyecto contempla la limpieza y desinfección de las zonas afectadas por organismos biológicos, el saneamiento de los morteros degradados y la retirada selectiva de las juntas de cemento incompatibles.

Los muros serán consolidados mediante un rejuntado con mortero de cal natural hidráulica y arena caliza, materiales compatibles con los originales del castillo.

Además, se estudiarán soluciones para mejorar la evacuación del agua de lluvia, incluida la posible ampliación de los aliviaderos existentes. También se investigará el origen de las humedades para adoptar medidas que eviten nuevos daños.

La Comisión de Patrimonio ha establecido que las reintegraciones deberán distinguirse de los elementos originales y evitar reproducciones que puedan confundirse con las partes históricas. Cualquier modificación de los aliviaderos tendrá que integrarse en el conjunto y ejecutarse con materiales compatibles y técnicas reversibles.

La resolución obliga también a comunicar el comienzo de las obras y a presentar, una vez finalizadas, una memoria detallada con fotografías, planos de los daños y de las intervenciones realizadas, así como el presupuesto desglosado.

Un castillo ligado a la historia de Boabdil

El Castillo del Moral es uno de los principales monumentos de Lucena. Fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931 y está incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

El enclave es conocido por haber servido como prisión del rey nazarí Boabdil después de su captura en la batalla de Martín González en 1483. Actualmente alberga el Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena, mientras que su Patio de Armas se utiliza para actividades culturales y espectáculos.

El monumento tiene una planta aproximadamente rectangular y cuenta con cuatro torres principales —Moral, Coso, Homenaje y Damas— conectadas mediante un paso de ronda. El conjunto está rodeado por un segundo recinto amurallado que forma el foso o pasillo de defensa.