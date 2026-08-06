Convenio
El Iprodeco y la Asociación de Almazaras Industriales promocionarán los aceites cordobeses con catas y reuniones empresariales
El acuerdo, enmarcado en la convocatoria de ayudas ‘Iprodesal’, contempla la realización de seis acciones concretas de difusión y puesta en valor del aceite de oliva virgen extra
La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), trabaja con la Asociación de Almazaras Industriales, una colaboración que se enmarca en la Convocatoria de Subvenciones para Proyectos Promovidos por Entidades sin Ánimo de Lucro de Carácter Empresarial que Fomenten el Desarrollo Económico de los Municipios de la Provincia Iprodesal.
En relación con este acuerdo, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha explicado que el mismo “permitirá la puesta en marcha de seis acciones concretas que tendrán como objetivo poner en valor la singularidad de los aceites de oliva virgen extra cordobeses”.
Así, según ha detallado Romero, se realizarán catas de AOVEs de distintas categorías comerciales, "acompañadas de información sobre los procesos de elaboración, sus propiedades organolépticas o la importancia de la sostenibilidad medioambiental en su producción". Las actividades se desarrollarán en el marco de la celebración de eventos laborales como como reuniones de empresa, congresos científicos o asambleas de organizaciones de diversa índole y "se presentan como actividades complementaria de cualquier evento que se celebre en nuestra provincia o fuera de ella”, ha matizado Romero.
El también presidente de Iprodeco ha precisado que "este acuerdo de colaboración con la Asociación de Almazaras Industriales es "un ejemplo más de la apuesta que bajo el paraguas de ‘Sabor a Córdoba’ venimos realizando por los AOVEs de nuestra provincia" con el objetivo de "seguir siendo altavoz de la calidad y excelencia de la industria olivarera cordobesa y de todo lo que este sector representa para nuestra tierra”.
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