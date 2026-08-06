Detenido en Priego un conductor que ocultaba 79 gramos de cocaína en un spray de pintura con doble fondo

La Guardia Civil ha detenido en Priego de Córdoba a un hombre, acusado de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras hallar en su ciclomotor 79 gramos de cocaína ocultos en un compartimento de doble fondo ocultado en un envase de pintura en spray.

Según ha informado el instituto armado este jueves, mientras una patrulla de seguridad ciudadana prestaba servicio en la localidad, los agentes observaron un ciclomotor cuyo conductor, al percatarse de la presencia policial, modificó bruscamente su trayectoria realizando "maniobras encaminadas a eludir el control".

Un elaborado sistema de doble fondo

Ante esta actitud, los guardias civiles procedieron a identificar al conductor e inspeccionaron el vehículo. Durante el registro localizaron seis envases metálicos de pintura en spray y descubrieron que uno de ellos disponía de un "elaborado sistema de doble fondo" mediante una tapa roscada que ocultaba tres envoltorios con una sustancia en polvo de color blanquecino que procedieron a analizar.

Recipiente en el que el detenido de Priego ocultaba la roga intervenida. / CÓRDOBA

Según explica la Guardia Civil, la prueba orientativa de detección de sustancias estupefacientes confirmó que se trataba de 79 gramos de cocaína. Tras los análisis, los agentes detuvieron al conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública. Además de la droga, le intervinieron al sospechoso 220 euros de dinero en efectivo y el ciclomotor utilizado.

El detenido, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, ha sido puesto a disposición del juez.