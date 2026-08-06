Ocio en Córdoba
La cita gastronómica del verano en Córdoba llega a Cabra con cuatro noches de hamburguesas, conciertos y entrada gratis
La III Burger Challenge de la Subbética reunirá del 12 al 15 de agosto siete hamburgueserías y una propuesta de helados y postres en la Plaza de Toros, con música en directo, sesiones DJ y actividades infantiles
Las parrillas se encenderán este agosto en Cabra en la cita gastronómica del verano en la provincia con el III Burger Challenge de la Subbética, que se celebra del 12 al 15 de agosto en la Plaza de Toros de la localidad cordobesa. Se trata de una cita que combina gastronomía, conciertos y ocio familiar durante cuatro noches consecutivas.
El evento está organizado por la Hermandad del Rocío de Pasión, que pretende reforzar una propuesta incorporada ya al calendario veraniego de la localidad, y que espera refrendar el éxito de citas anteriores. Solo en su última edición, 10.000 personas pasaron por el recinto. Durante los cuatro días que dure el III Burger Challenge de la Subbética, la Plaza de Toros abrirá sus puertas a las 21.00 horas y la entrada será gratuita.
La cita se presenta como un plan para vecinos de Cabra y visitantes de otros puntos de la provincia que busquen una alternativa para las noches de agosto. Además de las hamburguesas, el público encontrará música en directo, sesiones con DJ y actividades destinadas a facilitar la asistencia de familias con niños.
Siete hamburgueserías y una parada para los más golosos
La oferta gastronómica estará formada por Lucky Luke, Fonxo's, Área 51, King Kong Burger, MalaFama Food & Drinks, Boom Box y La Vega. A estas siete propuestas se sumará Gelato di Tutto, especializada en helados y postres.
Los establecimientos participantes proceden tanto de Cabra como de otros municipios y ofrecerán sus elaboraciones durante las cuatro jornadas. La presencia de una propuesta dulce amplía además una programación centrada principalmente en las hamburguesas.
Un concierto diferente cada noche
La música será el segundo gran ingrediente de la Burger Challenge de la Subbética. Cada noche contará con una actuación distinta, acompañada en diferentes momentos por sesiones DJ.
A Palo Seko abrirá el programa musical el miércoles 12 de agosto. Los Tirantito actuarán el jueves 13, mientras que Vinilo 8.0 subirán al escenario el viernes 14. El cierre llegará el sábado 15 con Carril Bici.
Ludoteca y animación para los niños
La organización habilitará también una ludoteca e incluirá actividades de animación y propuestas infantiles. El objetivo es que los menores dispongan de su propio espacio de entretenimiento mientras los adultos disfrutan de la oferta gastronómica y musical.
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