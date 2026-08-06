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Equipamiento municipal

Comienza la rehabilitación del futuro Centro de Visitantes y Archivo Municipal de El Viso

Las obras se llevan a cabo con un programa de formación y empleo financiado por el SEPE y gestionado por la Junta

Alumnos trabajadores del programa de formación y empleo de El Viso.

Alumnos trabajadores del programa de formación y empleo de El Viso. / CÓRDOBA

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Antonio Manuel Caballero

El Viso

El Ayuntamiento de El Viso ha iniciado los trabajos de rehabilitación y adecuación del inmueble situado en la Plaza del Ayuntamiento destinado a albergar el Centro de Recepción de Visitantes y el Archivo Municipal.

Las labores corren a cargo de los 15 alumnos participantes del Programa de Empleo y Formación El Viso Activo. Esta acción formativa y laboral está financiada por el Servicio de Empleo Público Estatal y regulada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Demolición del forjado

El programa ofrece formación práctica e inserción laboral en la especialidad de albañilería, un sector con alta demanda actual por el incremento de reformas residenciales y la escasez de profesionales cualificados.

Fachada del edificio que se convertirá en centro de visitantes.

Fachada del edificio que se convertirá en centro de visitantes. / CÓRDOBA

En esta primera fase de la obra, el alumnado ejecuta la demolición del forjado tradicional, junto al saneamiento y llagueado de los muros interiores.

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A continuación, las tareas se centrarán en el rellenado de huecos y la reposición de las llagas con mortero para consolidar la estructura del edificio.

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