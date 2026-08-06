Equipamiento municipal
Comienza la rehabilitación del futuro Centro de Visitantes y Archivo Municipal de El Viso
Las obras se llevan a cabo con un programa de formación y empleo financiado por el SEPE y gestionado por la Junta
El Ayuntamiento de El Viso ha iniciado los trabajos de rehabilitación y adecuación del inmueble situado en la Plaza del Ayuntamiento destinado a albergar el Centro de Recepción de Visitantes y el Archivo Municipal.
Las labores corren a cargo de los 15 alumnos participantes del Programa de Empleo y Formación El Viso Activo. Esta acción formativa y laboral está financiada por el Servicio de Empleo Público Estatal y regulada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
Demolición del forjado
El programa ofrece formación práctica e inserción laboral en la especialidad de albañilería, un sector con alta demanda actual por el incremento de reformas residenciales y la escasez de profesionales cualificados.
En esta primera fase de la obra, el alumnado ejecuta la demolición del forjado tradicional, junto al saneamiento y llagueado de los muros interiores.
A continuación, las tareas se centrarán en el rellenado de huecos y la reposición de las llagas con mortero para consolidar la estructura del edificio.
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