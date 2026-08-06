Cinco detenidos en la operación policial contra el tráfico de drogas en Lucena

Una importante operación contra el tráfico de drogas desarrollada este jueves en Lucena se salda, por el momento, con cinco personas detenidas, a quienes se les atribuyen respectivos delitos contra la salud pública. La investigación continúa abierta, practicándose nuevas actuaciones a lo largo de esta tarde, sin descartarse nuevos arrestos.

La Policía Nacional ha asumido este despliegue, con participación de efectivos de la Comisaría Provincial de Córdoba y de la sede correspondiente a Lucena-Cabra. En el transcurso del operativo, explotado a través de dos registros domiciliarios "simultáneos", según confirman fuentes oficiales del Cuerpo Nacional de Policía, han sido intervenidos un kilo de marihuana; 20 dosis de cocaína preparada para su venta; diversos útiles y material empleado para la distribución de las sustancias estupefacientes, y un arma blanca de grandes dimensiones, en concreto, un machete.

Registros en varios puntos de Lucena

Uno de los registros domiciliarios ha sido desarrollado en la calle Manchados, con un corte preventivo del tráfico rodado, en las proximidades de la ronda de San Francisco. Los agentes han empleado la fuerza con materiales contundentes para acceder al interior de una vivienda.

En otro sector de Lucena, dentro del barrio del Valle, efectivos policiales también han actuado en las inmediaciones de la calle Luque. Las diligencias policiales, tal y como subrayan las mismas fuentes, permanecen en curso, aguardándose el incremento tanto del número de detenciones como de la droga requisada, junto al esclarecimiento de otros pormenores.

Un altercado el pasado domingo

Precisamente en la calle Manchados, uno de los lugares donde han sido practicados los registros domiciliarios, este pasado domingo sucedía un exaltado altercado entre varias personas, en torno a las 19.00 horas.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron patrullas de la Policía Local y la Policía Nacional, tal y como corroboran fuentes municipales, disolviéndose rápidamente los individuos entre fuertes voces.

Esta pelea se saldó sin detenidos ni heridos, eludiéndose la presencia de los servicios sanitarios. No obstante, las fuentes consultadas aún no establecen relación directa entre esta riña y la operación policial de este jueves.