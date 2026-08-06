Montilla proyecta 37 VPO en la avenida de la Constitución para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado el estudio de viabilidad para construir una promoción de 37 viviendas protegidas en una parcela municipal de la avenida de la Constitución. La actuación estará dirigida especialmente a facilitar el acceso a una vivienda a la población joven y se integrará en la transformación urbana prevista por el Consistorio para este entorno del municipio.

El proyecto, que supone la primera promoción pública de viviendas impulsada dentro de la nueva estrategia municipal, orientada a ampliar la oferta residencial protegida, fijar población y completar la transformación urbana de la avenida de la Constitución, se desarrollará sobre una parcela de aproximadamente 3.200 metros cuadrados situada en la esquina con la calle Escultor Pablo Lozano. El estudio contempla viviendas de dos y tres dormitorios, acompañadas de garajes y trasteros, que se ofrecerán en régimen de alquiler con opción a compra.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha explicado que la promoción responde al compromiso del equipo de gobierno de poner en marcha una política municipal de vivienda que atienda una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Faltan promociones privadas de vivienda

Llamas ha señalado que las dificultades para acceder a una vivienda afectan especialmente a las personas menores de 35 años y ha defendido la intervención municipal ante la falta de nuevas promociones impulsadas por la iniciativa privada en Montilla. "Hemos detectado que en Montilla no existe en estos momentos una iniciativa privada que esté liderando la construcción de nuevas promociones, por lo que entendemos que el Ayuntamiento debe asumir un papel activo e impulsar una política pública de vivienda", ha afirmado Llamas.

El alcalde ha explicado que la intención es "que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en Montilla y que dispongan de oportunidades para quedarse a vivir aquí. Esta promoción nace con esa finalidad, ofreciendo viviendas en régimen de alquiler con opción a compra que permitan fijar población y generar oportunidades".

La iniciativa también forma parte de la transformación urbana prevista para este entorno de la ciudad. En este sentido, la primera teniente de alcalde y concejala de Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, ha explicado que la actuación es consecuencia de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana aprobada al inicio del mandato municipal.

Más superficie para zonas verdes

Esta modificación permitió ampliar la superficie destinada a zonas verdes mediante la incorporación del espacio del antiguo Instituto Emilio Canalejo y reservar la parcela municipal situada junto a la calle Escultor Pablo Lozano para uso residencial destinado exclusivamente a vivienda protegida.

La previsión municipal es que la futura cesión de las instalaciones del antiguo instituto por parte de la Junta de Andalucía permita completar la transformación del entorno, incrementar las zonas verdes y generar un nuevo espacio de convivencia.

Bujalance ha señalado que la reserva del solar para vivienda protegida pretende complementar la escasa actividad promotora privada y responder a las necesidades detectadas entre la población de Montilla.

El estudio de viabilidad ha sido elaborado por la empresa pública Atrium Ulia en coordinación con los servicios técnicos municipales. El documento confirma, según el Ayuntamiento, la posibilidad de construir alrededor de 37 viviendas con sus correspondientes garajes y trasteros.

La promoción ocuparía aproximadamente un tercio de la superficie total del solar, por lo que el resto de la parcela quedaría disponible para futuros desarrollos.

Redacción del proyecto definitivo

El siguiente paso será iniciar la redacción del proyecto definitivo y avanzar en la tramitación de la promoción.

La concejala de Modelo de Ciudad ha subrayado que el régimen de alquiler con opción a compra "puede favorecer el acceso de la población joven a su primera vivienda y contribuir a que pueda establecerse de forma permanente en Montilla".