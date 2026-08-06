Aguilar se viste de fiesta para su Feria Real

Aguilar de la Frontera celebra esta semana su Feria Real, cinco días en los que la tradición, el reencuentro y la alegría vuelven a convertirse en los grandes protagonistas. Desde primeras horas de la tarde de ayer miércoles, miles de vecinos y visitantes comenzaron a llenar el recinto ferial, confirmando una vez más que la jornada inaugural sigue siendo una de las más esperadas del calendario festivo.

Como manda la tradición, el desfile de gigantes y cabezudos fue el encargado de anunciar que la feria ya había comenzado. El pasacalles recorrió las principales calles del municipio entre la ilusión de los más pequeños y la complicidad de un público que acompañó el recorrido hasta la portada del recinto ferial, donde se vivió uno de los momentos más simbólicos de la noche.

Encendido del alumbrado

Con la cuenta atrás y la mirada puesta en el cielo de luces, el encendido del alumbrado extraordinario transformó el recinto en un escenario de color y brillo, marcando oficialmente el inicio de unas fiestas que durante los próximos días volverán a reunir a familias, amigos y visitantes en torno a una de las celebraciones más importantes del municipio.

La alcaldesa de Aguilar y la concejala de Festejos brindan en una de las casetas en la jornada inaugural de la feria. / G. Albornoz

La noche continuó en la Caseta Municipal con el concierto inaugural de Javier Ojeda, la inconfundible voz de Danza Invisible. El artista hizo viajar al público por algunos de los grandes éxitos de su carrera, despertando la nostalgia y las ganas de cantar de un auditorio que respondió desde el primer momento. Las canciones, coreadas de principio a fin, pusieron el mejor broche a una primera jornada marcada por el excelente ambiente y la gran afluencia de público.

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Un intenso programa de actividades con música y espectáculos

Con este arranque, la Feria Real de Aguilar de la Frontera inicia un intenso programa de actividades en el que no faltarán la música, las tradiciones, los espectáculos y las propuestas para todas las edades. Cinco días para disfrutar de una celebración que, año tras año, vuelve a demostrar su capacidad para reunir a todo un pueblo en torno a sus fiestas.