Los afectados por el incendio de Puerto Calatraveño alcanzan un acuerdo indemnizatorio cercano a los cuatro millones de euros

La Plataforma de Afectados por el incendio de Puerto Calatraveño ha alcanzado un acuerdo indemnizatorio cercano a los cuatro millones de euros para compensar los daños ocasionados por el fuego en las propiedades de alrededor de medio centenar de perjudicados en el término municipal de Alcaracejos, donde quedaron arrasadas 514 hectáreas.

El incendio se declaró alrededor de las 15.00 horas del 16 de agosto de 2021 en las inmediaciones de la carretera N-502, a la altura del kilómetro 383, y llegó a afectar a los términos municipales de Espiel y Alcaracejos. El avance de las llamas obligó a cortar durante varias horas la carretera y movilizó un amplio dispositivo terrestre y aéreo del Plan Infoca.

Las llamas arrasaron monte mediterráneo de encinas, alcornoques, pinos y jarales mixtos junto a cultivos de olivar de sierra. Junto al Puerto del Calatraveño también se quemaron parajes como el Barranco de la Lechuza las Minas de Guillermín, la Cuesta de las Hoyas o el Alcanfor., todas ellas zonas de gran valor ambiental, y no pudieron controlarse hasta la madrugada del 18 de agosto, dándose por extinguido el incendio al día siguiente.

Vista aérea de la superficie quemada en el Calatraveño. / CÓRDOBA

Según ha informado el colectivo de afectados, asistido jurídicamente por el despacho de abogados Galámica SLP, el acuerdo se ha alcanzado tras un prolongado proceso de negociación con los responsables civiles (E-Distribución Redes Digitales y Desbroces Galera) y sus respectivas entidades aseguradoras (Allianza y XL Insurance).

Este acuerdo permitirá que los perjudicados reciban una compensación económica y evitará la celebración de un juicio, al renunciar todos los afectados a ejercer acciones civiles y penales.

Investigación judicial en Pozoblanco

La investigación judicial por el incendio fue abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozoblanco después de recibir los informes de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Los propietarios y vecinos perjudicados se organizaron en septiembre de 2021 en la Plataforma de Afectados para reclamar la reparación de los daños y la recuperación de las zonas afectadas.

Casi un año más tarde, en junio de 2022, la Guardia Civil informó de la investigación de dos personas por la supuesta comisión de un delito de incendio forestal por imprudencia.

El colectivo de afectados, integrado por la mayoría de los propietarios y perjudicados, ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de Alcaracejos por la colaboración prestada, especialmente por la cesión de instalaciones municipales para celebrar reuniones y realizar gestiones, además del apoyo prestado durante el proceso de negociación.

Para los perjudicados, el acuerdo supone un "paso decisivo" para reparar los daños ocasionados por el incendio y destaca que la actuación conjunta de los afectados, abogados e instituciones locales ha permitido alcanzar una solución consensuada.

El Ayuntamiento celebra "que se reponga parte del daño"

El Ayuntamiento de Alcaracejos, por su parte, celebra "la gran noticia del acuerdo alcanzado" en un comunicado en el que señala que "después de estos largos años, por fin serán resarcidos por los daños materiales que sufrieron", y añade que "este Ayuntamiento siempre estuvo de su lado y hoy celebramos que se reponga parte del daño".

Además, manifiesta que el daño ecológico también se está revirtiendo "y este paraje natural tan valorado por toda nuestra comarca poco a poco recupera su estado original, dejando atrás uno de los capítulos más negros de la historia reciente de Alcaracejos".