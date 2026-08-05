La Subbética estrenará el 4 de octubre un gran sendero de 140 kilómetros para impulsar el turismo de naturaleza

La Subbética sumará este otoño un nuevo atractivo para el turismo de naturaleza. La Mancomunidad de la Subbética inaugurará el próximo 4 de octubre el GR-355 Ruta Subbeticana, un Sendero de Gran Recorrido de casi 140 kilómetros que aspira a convertirse en uno de los principales itinerarios senderistas de Andalucía y en un nuevo motor para la promoción turística sostenible de la comarca.

El nuevo recorrido, homologado por la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo (Fadmes), permitirá descubrir algunos de los principales valores naturales, geológicos, paisajísticos, históricos, culturales y etnográficos de la Subbética a través de un trazado dividido en diez etapas que discurren, en su mayor parte, por el Parque Natural de las Sierras Subbéticas y Geoparque Mundial de la Unesco.

El proyecto ha sido desarrollado con financiación de los fondos europeos Next Generation, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y del Plan de Sostenibilidad Turística de la Mancomunidad de la Subbética, con el objetivo de reforzar la oferta de turismo activo y contribuir a la diversificación económica del territorio.

Dos jóvenes observan un pozo durante el recorrido por la Ruta Subbeticana. / CÓRDOBA

El GR-355 enlaza algunos de los espacios naturales más representativos de la comarca y conecta con senderos ya consolidados, como el del río Bailón, Sierra Abrevia, Malos Vientos o Sierra Alta de Rute. A lo largo de sus casi 140 kilómetros atraviesa además varias de las aldeas con mayor personalidad de la Subbética, entre ellas Zambra, Las Piedras, Las Lagunillas y Zagrilla.

Audioguías en cuatro idiomas

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su carácter interpretativo. El recorrido incorpora cuarenta puntos de interés con audioguías disponibles en cuatro idiomas, zonas de observación de aves, puntos Starlight para la contemplación del cielo nocturno, la identificación de olivos centenarios y milenarios y diversos elementos del patrimonio etnográfico restaurados, como fuentes, eras o antiguas chozas de pastores.

Toda la ruta se encuentra completamente señalizada y homologada, lo que facilita su recorrido tanto a senderistas habituales como a visitantes que quieran descubrir el territorio de forma autónoma.

Señales de dirección y distancia instaladas en el sendero que recorre la comarca de la Subbética. / CÓRDOBA

Programa de actividades

La inauguración del sendero en octubre marcará también el inicio del programa Domingos por la Ruta Subbeticana, una propuesta de recorridos interpretativos que permitirá completar las diez etapas del GR-355 mediante salidas organizadas cada domingo.

Cada actividad estará dirigida por una empresa especializada en turismo activo de la comarca, encargada de la conducción del grupo y de explicar los valores naturales, geológicos, paisajísticos, culturales y etnográficos presentes en cada tramo del recorrido. Participan en el programa Umax Activa, Dxocio, Los Balanchares Agroturismo y Náteam Escuela de Naturaleza y Ecoturismo.

Los participantes deberán desplazarse al punto de inicio de cada etapa y, una vez finalizado el recorrido, un autobús los trasladará nuevamente al lugar de salida. La inscripción tendrá un coste de tres euros e incluirá guía especializado, seguro, transporte de regreso y un pasaporte del GR-355 que permitirá acreditar mediante sellos la realización de cada una de las etapas.

Un grupo recorre uno de los senderos que conforman la ruta por la Subbética. / CÓRDOBA

El calendario arrancará el 4 de octubre con la etapa Lucena-Zambra, para continuar posteriormente con los recorridos Zambra-Rute, Rute-Las Lagunillas, Las Lagunillas-Priego de Córdoba, Priego de Córdoba-Carcabuey, Carcabuey-Luque, Luque-Doña Mencía, Doña Mencía-Zuheros, Zuheros-Cabra y Cabra-Lucena, completando el itinerario circular.

Jornada informativa y participación ciudadana

Antes de la inauguración, la Mancomunidad celebrará el 16 de septiembre una jornada informativa dirigida a clubes de senderismo, empresas de turismo activo, asociaciones y ciudadanía para presentar el proyecto y fomentar el conocimiento del nuevo sendero.

La Mancomunidad pretende que el GR-355 trascienda su condición de sendero para convertirse en un proyecto colectivo de dinamización territorial. El objetivo es consolidar una infraestructura que contribuya a incrementar el atractivo turístico de la Subbética, impulse la actividad económica ligada al turismo activo y favorezca el conocimiento y la conservación de uno de los espacios naturales y paisajísticos más singulares del sur de Córdoba.