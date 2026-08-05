El PSOE lleva a Epremasa las quejas de varios municipios por la recogida de basura

El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba ha trasladado al presidente de Epremasa las incidencias que, según asegura, están registrándose en distintos municipios de la provincia en relación con el servicio de recogida de residuos.

La diputada provincial socialista Desirée Benavides ha explicado que las quejas recibidas por su grupo proceden tanto de ayuntamientos como de vecinos y afectan principalmente a la retirada de basura, la limpieza de los contenedores y el funcionamiento de los puntos limpios.

Quejas sobre contenedores y puntos limpios

Según ha detallado Benavides, algunos municipios han comunicado problemas relacionados con una recogida de residuos que consideran insuficiente, la falta de limpieza de determinados contenedores y deficiencias en la recogida y gestión de los puntos limpios.

La representante socialista sostiene que estas incidencias están repercutiendo en la calidad del servicio que reciben los municipios y ha pedido a la empresa provincial que intervenga para corregirlas.

El PSOE vincula esta reclamación con el incremento experimentado por la tasa de basura durante los últimos años. El grupo político afirma que los vecinos de la provincia soportan actualmente la tasa más alta de la historia de la Diputación y considera que este esfuerzo económico debe traducirse en una mejora de la prestación.

“Si los vecinos y vecinas pagan más que nunca por este servicio, lo mínimo exigible es que reciban una prestación eficaz, con una recogida de residuos adecuada, contenedores limpios y un funcionamiento correcto de los puntos limpios”, ha manifestado Benavides.

Petición para reforzar los medios

El Grupo Socialista ha reclamado a la dirección de Epremasa que adopte las medidas necesarias para resolver las incidencias detectadas y que refuerce los medios destinados a la recogida y gestión de residuos en aquellos municipios donde resulte necesario.

La petición persigue, según el PSOE, garantizar una atención homogénea y de calidad en el conjunto de la provincia, con independencia del municipio en el que se preste el servicio.

Benavides ha anunciado además que continuará trasladando a la empresa provincial las quejas que le remitan los ayuntamientos y que realizará un seguimiento del funcionamiento de Epremasa. El objetivo, ha señalado, es comprobar que el servicio se corresponde con el incremento que ha experimentado la tasa de basura durante los últimos años.