Peregrinación nocturna
Montilla rinde tributo al Señor del Calvario de Montalbán
Más de 170 personas participan en el recorrido a pie de 12 kilómetros entre la iglesia de San Agustín de Montilla y la ermita montalbeña
Más de 170 personas participan este miércoles en una peregrinación nocturna desde la iglesia de San Agustín de Montilla hasta la ermita de Jesús del Calvario de Montalbán de Córdoba para renovar, en vísperas de la Fiesta de la Transfiguración del Señor, el antiguo vínculo de fe que une a ambas localidades en torno al conocido como Señor de la Campiña.
La marcha ha comenzado poco después de las ocho y media de la tarde, cuando la luz del día todavía alcanzaba la fachada del templo de la calle Ancha. Desde ese punto emprendió la peregrinación una comitiva integrada por vecinos de Montilla y por devotos llegados desde Montalbán, Moriles, Puente Genil y Lucena, dispuestos a recorrer, pese a las elevadas temperaturas, los doce kilómetros que separan las dos poblaciones.
Antes de iniciar el camino, el párroco de San Sebastián, el sacerdote montillano Antonio Ramírez Climent, compartió una emotiva reflexión con los participantes. Después, las linternas comenzaron a abrirse paso por la ruta mientras los peregrinos avanzaban arropados simbólicamente por la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Señor de Montilla, cuya iconografía presenta un notable parecido con la de Jesús del Calvario.
Regreso en autobús
La iniciativa está organizada por la Asociación Cultural Montilla Cofrade, la Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano, y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. Asimismo, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla y de la empresa MundaEventos.
Los organizadores han puesto a disposición de los participantes avituallamiento, una mochila y transporte de regreso en autobús a cambio de un donativo simbólico. La organización permite también afrontar el recorrido con mayores facilidades, aunque el verdadero impulso de la marcha está en la devoción hacia Jesús del Calvario, una de las imágenes que despiertan mayor fervor en la comarca.
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