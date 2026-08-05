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Seguridad vial

La Junta impulsa las obras de emergencia para estabilizar los taludes en la carretera A-3131 a su paso por Jauja, en Lucena

El objetivo es reforzar la seguridad de los usuarios en este tramo de la vía de titularidad autonómica

Obras de emergencia en la carretera A-3131 en Jauja.

Obras de emergencia en la carretera A-3131 en Jauja. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La Junta de Andalucía continúa ejecutando las obras de emergencia en la carretera A-3131, a su paso por Jauja, en el término municipal de Lucena, con el objetivo de estabilizar los taludes afectados por desprendimientos y reforzar la seguridad vial.

Esta actuación forma parte de un contrato de emergencia que engloba cuatro intervenciones en carreteras de la zona suroeste de la provincia de Córdoba, con una inversión de 2.033.494,24 euros, adjudicado a la empresa Mezclas Bituminosas S.A. (Mebisa), según ha informado la delegada de Fomento y Movilidad, Carmen Granados.

La obra se desarrolla en los tramos comprendidos entre los puntos kilométricos 14,620 y 14,900 y 15,270 y 15,725. La carretera permanece abierta al tráfico con un carril habilitado y circulación regulada mediante paso alternativo, garantizando la movilidad de los usuarios mientras avanzan los trabajos.

Paso peatonal desviado por un camino

Entre las actuaciones ya ejecutadas destacan la habilitación de un camino para desviar el paso peatonal durante las labores de conservación, la instalación de una pantalla dinámica de protección frente a desprendimientos en el entorno del punto kilométrico 15,450, que ha permitido mantener un carril abierto al tráfico mediante un paso alternativo, el desbroce y la limpieza de los taludes, así como la colocación de malla y geomalla reforzada en el punto kilométrico 15,270.

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Según informa la Administración autonómica, los trabajos continuarán con la instalación de malla y geomalla reforzada hasta el punto kilométrico 15,725, así como con la colocación de una barrera dinámica de protección en la ladera. Además, está previsto iniciar próximamente la cimentación de esta barrera para incrementar la estabilidad del talud y reforzar la protección frente a posibles desprendimientos.

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