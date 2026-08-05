La Guardia Civil neutraliza otros dos proyectiles de la Guerra Civil en Fuente Obejuna y Peñarroya-Pueblonuevo

La Guardia Civil ha destruido otros dos proyectiles usados durante la Guerra Civil -tras el neutralizado el pasado 1 de julio en Hinojosa del Duque-, uno hallado en una finca agrícola de Fuente Obejuna y el otro en una planta de reciclaje de Peñarroya-Pueblonuevo.

Según ha informado este miércoles el instituto armado, un ciudadano avisó de que en finca agrícola término municipal de Fuente Obejuna había encontrado un objeto que podría ser un proyectil de artillería.

Inmediatamente, la patrulla de la Guardia Civil más cercana se personó en el lugar indicado, donde, tras localizarlo, lo señalizó y acordonó la zona, dando aviso a los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tedax-NRBQ) de la Comandancia de Sevilla, que se desplazaron hasta la localidad del Guadiato.

Paralelamente, se recibió un aviso de un trabajador de la planta de reciclaje de Peñarroya-Pueblonuevo, informando del hallazgo entre diversa chatarra de lo que pudiera ser un proyectil de similares características al anterior.

Se empleaban en los cañones de 75 mm Krupp

Los Tedax examinaron ambos proyectiles en sus respectivos lugares de aparición, confirmando que se trataba de dos piezas de artillería rompedoras del calibre 75 mm, con espoleta modelo 96, con una carga de pólvora ordinaria de 240 gramos. Estas se empleaban en los cañones de 75 mm Krupp, reglamentario en el ejército español en la época de la Guerra Civil española.

Así, ambos proyectiles fueron trasladados a un paraje habilitado para su posterior neutralización de forma controlada y segura.

La Guardia Civil recomienda, ante el hallazgo de este tipo de artefactos, que "no se manipulen ni se muevan, ya que, aunque por su aspecto exterior puedan parecer viejos y oxidados, el mecanismo de activación podría estar en perfectas condiciones, así como el explosivo que llevan en su interior". Por ello, el instituto armado insta a señalar debidamente su ubicación y poner inmediatamente los hechos en conocimiento de la Guardia Civil a través del teléfono 062.