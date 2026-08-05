Social
Los feriantes de Lucena atrapados en Ceuta por la crisis migratoria regresan a la Península
Un ferry con capacidad para caravanas y atracciones ha permitido el retorno de las familias lucentinas, que han debido asumir elevados gastos para poder volver
La angustiosa estancia de un grupo de feriantes lucentinos en Ceuta, atrapados por la crisis migratoria, ha finalizado tras una semana de incertidumbre y han podido regresar a la Península en un ferry habilitado para cubrir el trayecto entre Ceuta y Algeciras con capacidad suficiente como para transportar tanto las caravanas como las atracciones de feria.
En los últimos días de julio afrontaron una de sus habituales rutas programadas en este verano, en esta ocasión hacia la ciudad autónoma, y regresan una semana después tras asumir múltiples gastos, entre una coyuntura de honda preocupación y sin recabar ingreso alguno después de la suspensión de la feria por la crisis humanitaria y migratoria desatada en la madrugada del pasado viernes.
La embarcación acogió tanto a las caravanas como a las atracciones
Las dimensiones del ferry habilitado este último martes para cubrir el itinerario entre Ceuta y Algeciras ofrecieron afortunadamente la capacidad suficiente tanto a las caravanas como a las atracciones de feria de la expedición lucentina, conformada por las familias Pérez, identificada popularmente como Los Fandango, y Ramírez, del gremio de los turroneros.
Jornadas atrás transmitían su profunda preocupación e impotencia por la persistente incógnita sobre la viabilidad de viajar de retorno a la Península, en unos "barcos chicos" y sin las prestaciones de otros transbordadores que habían contratado previamente. "Estamos vendidos", resumía Antonio Pérez, al ilustrar la imposibilidad de articular otras soluciones y la ausencia de una cooperación efectiva desde las diferentes administraciones públicas.
En este miércoles, se afanaban en acelerar el montaje de sus aparatos en la capital malagueña, en un itinerario andaluz que, en este mismo mes de agosto, también cursará parada en Almería.
Pedirán indemnizaciones por los costes extraordinarios
Durante este período en Ceuta, inimaginable antes de partir hacia territorio norteafricano, han experimentado "miedo", sobre todo por la integridad de unas propiedades esenciales en su único medio de subsistencia, ante los constantes asaltos nocturnos de algunos de los migrantes que trataban de culminar su acceso a territorio español, tras la avalancha de decenas de miles de personas el comienzo del pasado fin de semana.
A partir de ahora, según indica el propio Antonio Pérez, habrán de exigir las indemnizaciones oportunas al objeto de lograr el pago de algunos de los costes extraordinarios que han asumido, fundamentalmente correspondientes al transporte, más allá de la manutención diaria mientras carecían de ingreso alguno.
Estas familias han permanecido, desde el lunes de la pasada semana, bloqueados en el recinto ferial, entre una tensión máxima y obligados a pernoctar en sus caravanas, y alejados de las respectivas atracciones e infraestructuras feriales.
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