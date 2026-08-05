Enbarro 2026 celebra el centenario de sus concursos en La Rambla con un récord de 82 obras presentadas

Los Concursos Internacionales de Alfarería y Cerámica de Enbarro 2026 celebran este año su centenario con una cifra histórica de participación. Un total de 82 obras han concurrido a las tres modalidades del certamen, que alcanza los cien años desde la celebración de su primera convocatoria en 1926.

La edición reúne trabajos de Alfarería Tradicional en Bizcocho, Cerámica Tradicional y Diseño y Nuevas Formas en Cerámica, combinando la continuidad de los oficios vinculados al barro con las nuevas tendencias de la creación contemporánea.

El aumento de la participación adquiere especial relevancia al coincidir con una edición conmemorativa que pone en valor la evolución de unos concursos convertidos en una de las principales señas de identidad cultural y artesanal de La Rambla.

Récord en la modalidad que dio origen al concurso

Uno de los datos más destacados corresponde al Concurso de Alfarería Tradicional en Bizcocho, que ha recibido 14 obras, de las cuales once han sido seleccionadas.

La cifra supone un récord de participación en los últimos años para una categoría que venía registrando convocatorias con apenas cuatro o cinco piezas. Su crecimiento resulta especialmente simbólico porque fue precisamente esta modalidad la que dio origen al certamen en 1926.

La Alfarería Tradicional en Bizcocho reconoce principalmente el dominio del trabajo al torno, uno de los oficios que mejor representan la tradición artesanal de La Rambla. Las 14 obras presentadas este año proceden de la propia localidad, un dato que pone de manifiesto la vigencia del oficio y su continuidad generacional.

Diseño y Nuevas Formas concentra la mayor participación

La modalidad de Diseño y Nuevas Formas en Cerámica ha reunido el mayor número de propuestas, con 46 obras presentadas y 20 seleccionadas. Por su parte, el Concurso de Cerámica Tradicional ha contado con 22 participantes, de los que once han superado el proceso de selección.

La procedencia de los autores premiados confirma también la dimensión nacional e internacional alcanzada por los concursos. Junto a la presencia de creadores rambleños, la edición de 2026 incorpora obras llegadas desde otros puntos de España y desde países como Turquía y Alemania.

Tolga Gülnar y Aniana Heras, entre los premiados

En la categoría de Alfarería Tradicional en Bizcocho, el primer premio, dotado con 3.000 euros, ha sido concedido al rambleño Rafael Ruiz León por la obra Jarrón Árabe. El accésit ha recaído en Alfonso Ramón Rot Estrada por Raíz de Hierro, mientras que Mateo del Río Luna ha obtenido el Premio Especial Local con Velón Rambleño. Los tres premiados proceden de La Rambla.

En Cerámica Tradicional, el primer premio ha viajado hasta Kocasinan, en Turquía, de la mano de Tolga Gülnar por The Secrets of Cappadocia. El accésit ha sido para Juan Manuel Romero Medina, de San Roque, por Ánfora Panatenaica, mientras que la rambleña María del Carmen Adamuz Sierra ha recibido el Premio Especial Local por Entrecosturas.

En la modalidad de Diseño y Nuevas Formas en Cerámica, el primer premio ha sido concedido a Aniana Heras Cosin, procedente de Berlín, por la obra -/0o/0O/-. El accésit ha recaído en Vicente Javier Ajenjo Vento, de Quart de Poblet, por Conduct@s III. El Premio Especial Local ha sido para Rafi Castro Gómez, de La Rambla, por Transformación.

Una dotación de 10.800 euros

Los Concursos Internacionales de Enbarro cuentan con una dotación global de 10.800 euros.

Cada una de las tres categorías dispone de un primer premio de 3.000 euros, lo que suma 9.000 euros destinados a las obras ganadoras. A ellos se añaden los accésits, dotados con 300 euros, y los premios especiales locales contemplados en las distintas modalidades.

La organización destaca que esta dotación económica reconoce el trabajo técnico, la investigación y el proceso creativo que se encuentran detrás de cada una de las piezas presentadas.

Un siglo de evolución en torno al barro

La edición de 2026 permite recorrer la transformación experimentada por el certamen desde aquel primer concurso organizado hace cien años.

Durante este tiempo, los concursos han incorporado nuevas disciplinas, técnicas y formas de relacionarse con el material, aunque han mantenido como elemento común el barro y el reconocimiento a las personas que lo trabajan.

El crecimiento de la Alfarería Tradicional en Bizcocho devuelve el protagonismo a la modalidad con la que nació el certamen. Al mismo tiempo, las 46 propuestas presentadas en Diseño y Nuevas Formas reflejan la evolución hacia la experimentación, el diseño y los nuevos lenguajes cerámicos.

Los premios especiales locales completan este planteamiento al reconocer el trabajo de los creadores de La Rambla dentro de una convocatoria abierta al ámbito nacional e internacional.

Entrega de premios el 7 de agosto

La celebración del centenario tendrá uno de sus momentos principales el próximo viernes 7 de agosto, con el acto de entrega de los premios de los Concursos Internacionales de Alfarería y Cerámica Enbarro 2026.

La ceremonia tendrá lugar en la Plaza del Torreón de La Rambla, donde se entregarán los galardones correspondientes a las tres modalidades y se pondrá el broche a una convocatoria marcada por el récord de participación y por los cien años de historia del certamen.