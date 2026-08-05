Medio ambiente
Egemasa saca a licitación el contrato para el mantenimiento de los contenedores soterrados en Puente Genil
El importe es de 95.500 euros y las empresas interesadas tienen de plazo hasta el próximo 13 de agosto
La empresa municipal Egemasa ha sacado a licitación el contrato para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y de seguridad de los sistemas de contenedores soterrados instalados en el término municipal de Puente Genil, comprendiendo sus buzones de vertido, estructuras, fosos o arquetas, centrales electrohidráulicas, hidráulicos, conexiones eléctricas y demás elementos auxiliares asociados a la explotación del servicio.
Dicho servicio incluirá, con carácter mínimo, la inspección y mantenimiento preventivo de seguridad de los equipos incluidos en el inventario municipal, la comprobación de elementos de seguridad, enclavamientos, señalización, sistemas hidráulicos y partes móviles, la limpieza y desinfección de los equipos y fosos, la extracción de aguas estancadas cuando proceda, los ajustes funcionales, las pruebas de funcionamiento y la emisión de hojas de mantenimiento, certificados de intervención e informes de incidencias con propuesta de subsanación.
Actuaciones excluidas del contrato
Quedan expresamente excluidas del objeto contractual las actuaciones de mantenimiento correctivo, reparación de averías, sustitución de piezas o componentes, suministro de repuestos, mano de obra correctiva, trabajos de adecuación, reposición de elementos deteriorados o cualquier actuación destinada a la subsanación material de deficiencias detectadas, salvo las indicadas en el pliego de prescripciones técnicas sin coste adicional.
La finalidad del contrato es realizar el seguimiento preventivo y documental del estado de los equipos, mediante actuaciones de revisión, inspección, comprobación, limpieza, certificación e informe técnico, permitiendo a Egemasa conocer las incidencias detectadas y, en su caso, tramitar las actuaciones correctivas que procedan mediante expediente independiente.
El valor estimado del contrato es de 95.500 euros, con un periodo de ejecución de un año. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas antes del próximo 13 de agosto.
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