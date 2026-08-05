Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impacto Adamuz BorrascasCalleja de las FloresSadecoPlan AsfaltoPlantas de marihuanaIncendio CampiñuelaParques infantilesAvispón orientalCórdoba CFCeutaBomberos CórdobaCasa de EspiritualidadGafas eclipse solarAtraco Palma del RíoCrisis migratoria en CeutaEclipse solar
instagramlinkedin

Medio ambiente

Egemasa saca a licitación el contrato para el mantenimiento de los contenedores soterrados en Puente Genil

El importe es de 95.500 euros y las empresas interesadas tienen de plazo hasta el próximo 13 de agosto

Contenedores soterrados en Puente Genil.

Contenedores soterrados en Puente Genil. / Virginia Requena

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

La empresa municipal Egemasa ha sacado a licitación el contrato para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y de seguridad de los sistemas de contenedores soterrados instalados en el término municipal de Puente Genil, comprendiendo sus buzones de vertido, estructuras, fosos o arquetas, centrales electrohidráulicas, hidráulicos, conexiones eléctricas y demás elementos auxiliares asociados a la explotación del servicio.

Dicho servicio incluirá, con carácter mínimo, la inspección y mantenimiento preventivo de seguridad de los equipos incluidos en el inventario municipal, la comprobación de elementos de seguridad, enclavamientos, señalización, sistemas hidráulicos y partes móviles, la limpieza y desinfección de los equipos y fosos, la extracción de aguas estancadas cuando proceda, los ajustes funcionales, las pruebas de funcionamiento y la emisión de hojas de mantenimiento, certificados de intervención e informes de incidencias con propuesta de subsanación.

Actuaciones excluidas del contrato

Quedan expresamente excluidas del objeto contractual las actuaciones de mantenimiento correctivo, reparación de averías, sustitución de piezas o componentes, suministro de repuestos, mano de obra correctiva, trabajos de adecuación, reposición de elementos deteriorados o cualquier actuación destinada a la subsanación material de deficiencias detectadas, salvo las indicadas en el pliego de prescripciones técnicas sin coste adicional.

La finalidad del contrato es realizar el seguimiento preventivo y documental del estado de los equipos, mediante actuaciones de revisión, inspección, comprobación, limpieza, certificación e informe técnico, permitiendo a Egemasa conocer las incidencias detectadas y, en su caso, tramitar las actuaciones correctivas que procedan mediante expediente independiente.

Noticias relacionadas y más

El valor estimado del contrato es de 95.500 euros, con un periodo de ejecución de un año. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas antes del próximo 13 de agosto.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La exalcaldesa de Baena Cristina Piernagorda anuncia su renuncia como concejal del PP y atribuye su decisión a las discrepancias sobre la planta de biometano
  2. Rafael Becerra, el vecino de Posadas que recorrerá en burro 160 kilómetros del Camino de Santiago para salvar al asno andaluz
  3. Agresión a una socorrista en la piscina de Palma del Río (Córdoba): el Ayuntamiento reabre el recinto tras el cierre temporal por las lesiones
  4. Fallece a los 69 años el empresario montoreño Pedro Notario Sánchez
  5. El Seprona de la Guardia Civil investiga a una empresa y a dos de sus responsables por vertidos contaminantes en Villa del Río
  6. El restaurante de Córdoba donde comer como en un chiringuito en la playa: 'Es un lugar que te hace desconectar por completo
  7. Un tren parado en la provincia de Córdoba provoca retrasos en la conexión AVE entre Madrid y Andalucía
  8. Nuevo incendio en Córdoba: medios aéreos y terrestres lucha contra las llamas en Hornachuelos

Egemasa saca a licitación el contrato para el mantenimiento de los contenedores soterrados en Puente Genil

Egemasa saca a licitación el contrato para el mantenimiento de los contenedores soterrados en Puente Genil

La Diputación concede 550.000 euros a 118 entidades vinculadas a bandas de música de Córdoba

La Diputación concede 550.000 euros a 118 entidades vinculadas a bandas de música de Córdoba

Los feriantes de Lucena atrapados en Ceuta por la crisis migratoria regresan a la Península

Los feriantes de Lucena atrapados en Ceuta por la crisis migratoria regresan a la Península

La Guardia Civil neutraliza otros dos proyectiles de la Guerra Civil en Fuente Obejuna y Peñarroya-Pueblonuevo

La Guardia Civil neutraliza otros dos proyectiles de la Guerra Civil en Fuente Obejuna y Peñarroya-Pueblonuevo

Dónde conseguir gratis en Córdoba las gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Dónde conseguir gratis en Córdoba las gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

La Subbética estrenará el 4 de octubre un gran sendero de 140 kilómetros para impulsar el turismo de naturaleza

La Subbética estrenará el 4 de octubre un gran sendero de 140 kilómetros para impulsar el turismo de naturaleza

La Junta impulsa las obras de emergencia para estabilizar los taludes en la carretera A-3131 a su paso por Jauja, en Lucena

La Diputación de Córdoba destina 700.000 euros a la restauración del patrimonio histórico y los castillos de la provincia

La Diputación de Córdoba destina 700.000 euros a la restauración del patrimonio histórico y los castillos de la provincia
Tracking Pixel Contents