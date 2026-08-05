Subvenciones
La Diputación de Córdoba destina 700.000 euros a la restauración del patrimonio histórico y los castillos de la provincia
La convocatoria está dirigida a ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes y a entidades privadas titulares de inmuebles patrimoniales
La Diputación de Córdoba ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones para conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico de la provincia, dotada en un primer momento con 700.000 euros. La convocatoria fue aprobada el pasado 28 de julio por la junta de gobierno de la institución provincial y se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), por lo que las solicitudes podrán presentarse a partir de mañana jueves.
Del presupuesto inicial, 300.000 euros serán para actuaciones de restauración del patrimonio histórico municipal; otros 200.000 euros para el Plan de Castillos, y los 200.000 restantes para actuaciones promovidas por entidades privadas. En caso de ampliarse la convocatoria, cada una de estas líneas podría incrementarse en 100.000 euros hasta llegar al millón gracias a posteriores modificaciones presupuestarias.
La convocatoria también contempla que el dinero que no se adjudique en alguna de las modalidades pueda trasladarse a otra, siempre que las aplicaciones presupuestarias tengan el mismo nivel de vinculación, según se indica en la publicación del BOP.
Los beneficiarios de las subvenciones serán ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia con una población inferior a los 50.000 habitantes, siempre que los inmuebles sean municipales o se encuentren en cesión de uso o depósito por un periodo superior a los 50 años. También podrán optar a ellas personas jurídicas privadas con domicilio social en la provincia que sean propietarias o titulares de derechos sobre inmuebles de municipios de menos de 50.000 habitantes. En el caso de las entidades privadas, uno de los requisitos es que el inmueble esté abierto al público al menos 100 días al año y durante un mínimo de dos horas diarias.
Veinte días hábiles para presentar las solicitudes
Cada solicitante podrá presentar una única solicitud, correspondiente a una sola actuación y dentro de una de las dos líneas previstas: la destinada a la conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico o la específica para castillos. El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia, es decir, este jueves 6 de agosto. El texto íntegro de la convocatoria estará disponible, a efectos informativos, en el Tablón de Edictos de la sede electrónica de la Diputación.
Entre la documentación específica exigida figura una memoria con la identificación y descripción del bien, su interés histórico-artístico, los daños existentes, los riesgos para su conservación, la solución planteada y la adecuación de la intervención propuesta. También deberá incluirse un calendario de ejecución.
Los solicitantes tendrán que aportar, además, un plano de situación, un anexo fotográfico, presupuesto descriptivo y desglosado y, cuando proceda, la documentación que acredite el régimen de protección del inmueble, como su declaración como Bien de Interés Cultural, su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz o su protección urbanística.
Las entidades privadas deberán acreditar igualmente su condición de propietarias, poseedoras o titulares de derechos reales sobre los inmuebles y justificar su apertura al público mediante un certificado o una autorización administrativa que especifique los días y el horario de visita.
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