Lucena destina el Plan Invierte a la iluminación de la N-331 y la protección antiincendios de las pistas cubiertas

El Ayuntamiento de Lucena acometerá cuatro actuaciones con el plan Diputación Invierte de 2026. Con un montante de 301.291 euros otorgado por la institución provincial, el Consistorio emprende como principales proyectos la ampliación de la iluminación en un tramo anexo al casco urbano de la antigua carretera N-331 y la dotación de un sistema contraincendios en las pistas cubiertas de la Ciudad Deportiva. Cada una de estas intervenciones exige de una inversión de 128.329 euros.

El Consistorio continúa con la implantación de alumbrado público de tipología led en el trazado de la N-331. En los próximos meses, estos trabajos prosiguen en el recorrido que enlaza la gran rotonda de acceso a la localidad desde el sector noroeste y que conecta hacia la Autovía del Olivar con la glorieta de entrada, a partir de la franja sur, con la urbanización de El Cahíz. Desde el gobierno municipal consideran que este anillo de circunvalación dotará de fluidez al tráfico rodado y será la nueva ronda de Lucena.

Paralelamente, en una actuación pretendida desde hace años, el Consistorio habilitará un sistema contraincendios y un grupo de presión, con bombeo automático a fin de suministrar caudal a las redes de extinción, en las dos pistas cubiertas de la Ciudad Deportiva.

A finales de marzo del 2025, tras una inversión de 185.000 euros, el Servicio Deportivo Municipal completaba el cerramiento de ambas superficies. La utilización de esta infraestructura para determinados acontecimientos, principalmente el Salón del Estudiante, permanecía condicionada a la homologación de este equipamiento exigido por la normativa asociada a la celebración de actividades en espacios interiores.

El alquiler de la carpa para la Caseta Municipal de la Feria del Valle saldrá del plan Diputación Invierte. / M. González

Otra intervención, de menor importe económico, compete al montaje provisional de la caseta municipal en la próxima Feria Real de Nuestra Señora del Valle. Con una cuantía de 35.525 euros, anualmente el Ayuntamiento dirige esta misma subvención al alquiler y disposición de una carpa y los elementos de sujeción pertinentes.

El último año con montaje provisional

Definitivamente, funcionará por última vez esta caseta municipal provisional en el mes de septiembre, puesto que, desde las semanas siguientes, el Ayuntamiento, con financiación del Plan de Actuación Integrado, afrontará la construcción de una caseta municipal permanente en el mismo emplazamiento.

Y, por último, el Ayuntamiento endosará 8.968 euros a la adquisición de suministros, fundamentalmente juegos y diferente mobiliario, para las áreas infantiles distribuidas en parques y espacios públicos del municipio.