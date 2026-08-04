La Junta de Andalucía destina más de 550.000 euros a la reforma del CEIP Beato Juan de Ávila de Montilla

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha iniciado las obras de reforma, mejora y modernización del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Beato Juan de Ávila de Montilla, una actuación que cuenta con una inversión de 551.623,53 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses para mejorar la accesibilidad, renovar instalaciones interiores y actualizar distintos servicios del edificio.

La intervención, que se desarrolla a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, permitirá actuar sobre un colegio con unos cuarenta años de antigüedad, situado en la Barriada de El Molinillo, junto al Centro del Profesorado (CEP) Priego-Montilla. El centro está formado por un único edificio de tres alturas que, hasta ahora, no dispone de ascensor, una circunstancia que limita la circulación por sus distintas plantas y que será corregida con las obras ya iniciadas.

Uno de los principales objetivos es eliminar barreras arquitectónicas

En ese sentido, uno de los principales objetivos del proyecto es la eliminación de barreras arquitectónicas. Para ello, la actuación contempla la instalación de un ascensor que garantizará la accesibilidad a todas las plantas del inmueble y facilitará el desplazamiento por las distintas dependencias del centro educativo, tanto para el alumnado como para el profesorado y el resto de la comunidad escolar.

Además, la reforma abordará la renovación de distintos acabados interiores que se encuentran muy deteriorados por el paso del tiempo. La intervención se centrará principalmente en los alicatados de los pasillos, las carpinterías de madera y los núcleos de aseos, elementos habituales de desgaste en edificios escolares con varias décadas de uso continuado.

Se renovará la instalación eléctrica y la iluminación

De igual modo, las obras incluirán la renovación de la instalación eléctrica y de la iluminación, dos actuaciones orientadas a modernizar las condiciones de uso del edificio y adecuarlo a las necesidades actuales de funcionamiento de un centro educativo. La mejora de estos sistemas permitirá actualizar unas infraestructuras que forman parte de la vida diaria del colegio y que resultan esenciales para el desarrollo normal de la actividad docente.

Y es que el CEIP Beato Juan de Ávila arrastra las necesidades propias de un edificio construido hace alrededor de cuarenta años. Por ello, la actuación no se limita a una reparación puntual, sino que plantea una reforma amplia sobre distintos espacios y servicios interiores, con especial atención a la accesibilidad universal y a la modernización de las instalaciones.

La actuación, adjudicada a Construcciones Serrot

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ya había adjudicado esta actuación a la empresa Construcciones Serrot por un importe de 515.964,61 euros, según publicó la Administración autonómica en el Perfil del Contratante. Ahora, con el inicio de los trabajos, el proyecto entra en su fase de ejecución material, con un plazo previsto de cuatro meses.

Por otro lado, la actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación. Este programa recoge intervenciones destinadas a mejorar, reformar y modernizar centros docentes públicos, con el objetivo de adaptar sus espacios a las necesidades educativas actuales.

Acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia Pública Andaluza de Educación

La contratación de las obras se ha realizado a través del acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia Pública Andaluza de Educación para agilizar los tiempos de adjudicación e inicio de actuaciones con un presupuesto de hasta un millón de euros. Este procedimiento permite reducir plazos administrativos en intervenciones de reforma y mejora en centros educativos.

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Con esta intervención, el CEIP Beato Juan de Ávila afronta una de las reformas más relevantes de los últimos años, centrada en mejorar la movilidad interior del edificio, renovar espacios deteriorados y actualizar instalaciones básicas para el funcionamiento diario del centro. La actuación tendrá especial incidencia en la accesibilidad, ya que el nuevo ascensor permitirá conectar las tres alturas del inmueble y facilitará un uso más cómodo y seguro de sus dependencias.