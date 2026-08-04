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Subvenciones públicas

La empresa alimentaria Gelagri de Santaella ahorra 520.000 kilovatios de electricidad tras invertir casi un millón en eficiencia energética

La actuación ha sido posible gracias a una subvención de la Junta de Andalucía de más de 200.000 euros

Interior de una fábrica de Gelagri.

Interior de una fábrica de Gelagri. / Gelagri

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El programa de incentivos para la eficiencia energética en el sector industrial de la Junta de Andalucía ha permitido desarrollar 300 proyectos movilizando una inversión total superior a los 290 millones de euros. Estas iniciativas han dispuesto de 66,6 millones de euros en ayudas gestionadas por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación.

Gelagri Iberica SL., ubicada en Santaella, ha invertido más de 932.200 euros en la mejora y modernización de una de las fases de mayor consumo energético de su fábrica: la línea de escaldado y ultracongelación, imprescindibles para conservar la calidad de los alimentos. De esta forma, la compañía ha sustituido el antiguo sistema de escaldado por otro más eficiente, que precisa menos electricidad y vapor para funcionar; y ha ampliado y optimizado el sistema de refrigeración que da servicio a esta línea de producción.

Gracias a esta actuación, para la cual ha recibido el pago de un incentivo de la Junta de Andalucía de 203.991 euros, la empresa ahorra más de 523.000 kWh de electricidad al año (lo que gastan unas 150 viviendas) y reduce de forma importante el consumo de gas natural, evitando la emisión de más de 2.000 toneladas de CO2 anuales.

Otras actuaciones

Tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa, el objetivo de los incentivos, dirigidos a pymes y grandes empresas industriales es reducir las emisiones de CO2 y reforzar la sostenibilidad y competitividad del tejido productivo regional.

Noticias relacionadas y más

Entre las actuaciones realizadas destacan la renovación de equipos de bombeo por otros más eficientes en estaciones depuradoras de aguas residuales, actuaciones para el aprovechamiento de calores residuales en la industria química, nuevas máquinas de inyección para el sector del plástico, la sustitución de maquinaria de proceso e instalaciones frigoríficas en la industria agroalimentaria, la optimización energética de la línea de prensado en una fábrica de maderas o medidas de ahorro y gestión de la energía en la industria metalmecánica, aeronáutica, del cemento o de la extracción de aceite de orujo.

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