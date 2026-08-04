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Dos detenidos por el violento atraco de 37 segundos a una gasolinera de Palma del Río (Córdoba)

La Guardia Civil atribuye a uno de los arrestados la autoría material y al otro una supuesta colaboración en el asalto, cometido con el rostro cubierto y un cuchillo

La Guardia Civil detiene a dos personas por el atraco a una gasolinera en Palma del Río

La Guardia Civil detiene a dos personas por el atraco a una gasolinera en Palma del Río

Diario CÓRDOBA

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María Roso

La Guardia Civil de Córdoba ha detenido a dos personas por su presunta implicación en el atraco cometido el pasado 29 de julio en una estación de servicio de Palma del Río. Los investigadores consideran que uno de los arrestados fue el autor material del robo con violencia e intimidación, mientras que el segundo habría colaborado supuestamente en la planificación y ejecución del asalto.

Las detenciones se han producido dentro de la operación Azahar-Lanchon-26, iniciada después de que una llamada a la Central Operativa de Servicios alertara de que un individuo había irrumpido en una gasolinera de la localidad cordobesa con el rostro oculto y un arma blanca visible. El asaltante intimidó a la persona que atendía el establecimiento, se apoderó de la recaudación de la caja y huyó precipitadamente.

La investigación fue asumida por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Palma del Río, cuyos agentes analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, realizaron una inspección técnico-ocular en la estación de servicio y recogieron distintos indicios que permitieron avanzar en la identificación del sospechoso.

Las pesquisas condujeron hasta el supuesto autor material y hasta una segunda persona que, según la Guardia Civil, habría participado en la preparación y ejecución de los hechos.

Operativo de la Guardia Civil para la detención de los sospechosos

Operativo de la Guardia Civil para la detención de los sospechosos / CÓRDOBA

Una peluca, unas gafas y varios cuchillos

Una vez localizados los sospechosos, la Guardia Civil puso en marcha la fase final de la operación, previa autorización judicial, y practicaron una entrada y registro en un inmueble en el que se llevaron a cabo las dos detenciones.

Durante la operación fueron intervenidas varias prendas de ropa y complementos similares a los utilizados en el atraco, entre ellos una peluca y unas gafas. Además, los agentes localizaron además varios cuchillos de características semejantes a las del arma blanca que portaba el asaltante.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los objetos intervenidos, serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

El vídeo del atraco a una gasolinera en Palma del Río (Córdoba): un encapuchado con un cuchillo entra y sale en menos de un minuto

El vídeo del atraco a una gasolinera en Palma del Río (Córdoba): un encapuchado con un cuchillo entra y sale en menos de un minuto

Diario CÓRDOBA

Un atraco de 37 segundos

El asalto se produjo en la estación de servicio Repsol situada en la avenida de la Paz de Palma del Río, según confirmaron desde el propio establecimiento a Diario CÓRDOBA tras conocerse los hechos.

La grabación de seguridad mostraba cómo el atracador entró en la tienda alrededor de las 16.39 horas con la cara completamente cubierta. Llevaba una prenda blanca sobre la cabeza y el rostro, así como una chaqueta de chándal oscura con mangas de color amarillo fluorescente.

Nada más acceder al establecimiento, el encapuchado se dirigió directamente a la zona de caja y entró en el espacio reservado al personal. Allí obligó aparentemente a la persona que atendía la gasolinera a permanecer agachada mientras manipulaba la zona de cobro.

El sospechoso habría utilizado un cuchillo de grandes dimensiones para intimidarla, aunque el ángulo y la calidad del vídeo no permitían distinguir el arma con total claridad durante toda la secuencia. En las imágenes no se aprecia que golpeara al trabajador ni que se produjera un forcejeo.

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La marca temporal de la cámara situaba la entrada del atracador en torno a las 16.39.01 horas y su salida aproximadamente a las 16.39.38. El robo se desarrolló, por tanto, en apenas 37 segundos.

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