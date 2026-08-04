La Diputación de Córdoba transfiere 46 millones a los ayuntamientos para la ayuda a domicilio

La Diputación de Córdoba ha transferido durante el primer semestre de 2026 un total de 46.047.867 euros a los ayuntamientos de la provincia para financiar la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. Esta aportación ha permitido atender a 11.600 personas en situación de dependencia.

La delegada de Derechos Sociales de la institución provincial y presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), Irene Aguilera, ha presentado este martes el balance del servicio correspondiente a los seis primeros meses del año. Durante este periodo se han prestado 2.759.568 horas de asistencia en los municipios cordobeses. La responsable provincial ha destacado la importancia de este recurso para favorecer la permanencia de las personas dependientes en sus hogares y ofrecer apoyo y descanso a sus cuidadores.

Un servicio que genera empleo femenino

La ayuda a domicilio también constituye una fuente relevante de empleo en la provincia. Según las estimaciones de la Diputación, durante el primer semestre han trabajado en este servicio unas 5.200 personas auxiliares, de las que alrededor del 90% son mujeres.

Aguilera ha señalado que estos datos convierten la prestación en un importante motor de empleo femenino, además de en una herramienta fundamental para responder a las necesidades cotidianas de las personas dependientes y sus familias.

La intensidad del servicio varía en función del grado de dependencia reconocido. En el grado I, la atención ha pasado de 20 a un máximo de 37 horas mensuales. Para el grado II, la cobertura se sitúa entre 38 y 64 horas, mientras que las personas con grado III pueden recibir entre 65 y 94 horas al mes.

El precio financiado alcanza los 17,46 euros por hora

La Diputación también ha destacado el incremento experimentado por la financiación autonómica del servicio. El precio abonado por cada hora de atención ha pasado de los 13 euros de los primeros años a los 17,46 euros por hora aprobados por la Junta de Andalucía para 2026.

La prestación requiere la colaboración de la Junta, la Diputación, los ayuntamientos y las empresas encargadas de atender a los usuarios. El IPBS asume las funciones de financiación y supervisión del servicio en los municipios de la provincia.

Aguilera ha subrayado que esta coordinación resulta imprescindible para garantizar una atención de calidad y responder de forma adecuada a las circunstancias de cada usuario. La Diputación considera la ayuda a domicilio uno de los recursos más adecuados para atender a las personas dependientes y facilitar que puedan continuar viviendo en su entorno habitual.