Transportes
El Ayuntamiento de Puente Genil realiza una auditoria económica del servicio de autobús urbano, "que tiene sobrecostes y está en situación de déficit"
El alcalde, Sergio Velasco, asegura que la empresa concesionaria tiene una "situación difícil"
El Ayuntamiento de Puente Genil está realizando una auditoria económica del servicio de autobús urbano para conocer de primera mano el estado de cuentas del mismo. Así lo ha puesto de manifiesto el alcalde, Sergio Velasco, que durante la sesión plenaria ha respondido en estos términos a una pregunta formulada por la concejala de Izquierda Unida Reyes Estrada, quien se interesó por asuntos relacionados con la accesibilidad de los vehículos que prestan el servicio.
Estrada indicó que "nos llegan quejas sobre los espacios interiores y los pasillos, que son demasiado estrechos para meter sillas de movilidad personal, y también hay calles donde resulta difícil que se puedan desplegar las rampas de acceso". "Reclamamos que se revisen las condiciones de accesibilidad, porque es algo preceptivo que el concesionario debe cumplir, y que se subsanen las deficiencias", afirmó.
El alcalde asegura que las rampas funcionan, pero el pasillo "es el que es"
Por su parte, el alcalde dijo que el pasillo de los vehículos "es el que es" y añadió que las rampas funcionan. "No obstante, hablaremos con el concesionario, quien tiene una situación difícil".
De hecho, dijo, "estamos haciendo una auditoria económica del servicio porque nos reclama sobrecostes, ya que está en situación de déficit del servicio, y hablaremos de las cuestiones que nos plantee".
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