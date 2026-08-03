Las tres nuevas escuelas taller para 45 jóvenes en Cabra comenzarán su trabajo en agosto

El Ayuntamiento de Cabra pondrá en marcha a lo largo del presente mes de agosto tres nuevas escuelas taller que movilizarán una inversión superior al millón de euros y permitirán formar y contratar durante un año a 45 jóvenes de entre 16 y 29 años. Los programas, dos de albañilería y uno especializado en energías renovables, ofrecerán formación en sectores con una elevada demanda de mano de obra cualificada y permitirán a su alumnado obtener un certificado de profesionalidad homologado por la Junta de Andalucía al finalizar el periodo formativo.

Se trata de la primera vez que el municipio desarrolla de forma simultánea tres proyectos de estas características, con 15 participantes en cada uno de ellos. La formación combinará contenidos teóricos y prácticos mediante un modelo de formación en alternancia con el empleo, de modo que los alumnos dispondrán desde el inicio de un contrato de formación durante doce meses y percibirán una retribución mensual de 775,82 euros.

Los programas de formación

Los dos programas de albañilería estarán orientados a la capacitación de profesionales para el sector de la construcción, mientras que la tercera escuela taller se centrará en el montaje de instalaciones fotovoltaicas, una especialidad vinculada al crecimiento de las energías renovables. Según ha destacado el alcalde de Cabra, Fernando Priego, junto a la delegada municipal de Formación para el Empleo, Toñi García, las especialidades elegidas responden a las necesidades actuales del mercado laboral, al tratarse de ámbitos en los que existe demanda de profesionales cualificados.

Priego y García presentan las escuelas taller en Cabra. / José Moreno

La selección de los 45 participantes se ha realizado mediante una oferta pública gestionada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que remitió las candidaturas al Ayuntamiento para su posterior valoración mediante entrevistas realizadas por un tribunal profesional. Además del alumnado, cada una de las escuelas contará con un equipo específico integrado por personal de dirección, administración y profesorado contratado para el desarrollo de los programas.

Una inversión de más de un millón de euros

La inversión global supera el millón de euros. Cada una de las dos escuelas taller de albañilería dispone de un presupuesto de 347.796 euros, mientras que el programa dedicado a energías renovables alcanza los 325.609 euros. La financiación procede principalmente de una subvención de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, a la que se suma una aportación municipal de 75.000 euros destinada a completar la financiación necesaria para equiparar las retribuciones de los participantes.

Un hito para la ciudad

Durante la presentación de la iniciativa, Priego y García han subrayado que la puesta en marcha simultánea de tres escuelas taller constituye un hito para la ciudad y la enmarcó dentro de la estrategia municipal para favorecer la inserción laboral de la población joven a través de la formación. El regidor ha recordado que recientemente finalizaron otros dos programas similares que beneficiaron a 30 jóvenes y anunció que el Ayuntamiento ya trabaja en la preparación de nuevos proyectos para concurrir a la convocatoria correspondiente al periodo 2027-2028.

Además, señalaron que estas actuaciones se complementan con otros programas municipales de empleo y formación actualmente en desarrollo, como el plan Diputación Invierte y distintas iniciativas de contratación y capacitación profesional impulsadas con financiación de diferentes administraciones.