Rafael Becerra, el vecino de Posadas que recorrerá en burro 160 kilómetros del Camino de Santiago para salvar al asno andaluz

Rafael Becerra es un vecino de Posadas de 64 años que lleva toda su vida ligada al campo, trabajando en la agricultura y la ganadería. Fue en 2023 cuando su amigo Pepe Selfa, de Palma del Río, le metió el “gusanillo" del asno de pura raza andaluza. “Le cedí unos olivares y llevó sus burras, entonces empecé a encantarme y a enamorarme de ellas. Luego me preparó algunas y actualmente tengo una pequeña cabaña de nueve ejemplares”.

Pepe Selfa es vicepresidente de la Asociación del Asno de Pura Raza Andaluza (Asnopra) y Rafael Becerra, vocal. Este colectivo, creado en 2020, lucha por la supervivencia del asno andaluz que se encuentra en crítico peligro de extinción. Quedan menos de 600 ejemplares censados, la mayoría en Andalucía y unos 40 por el resto de España, sobre todo en Extremadura, y también en Castilla La Mancha, Madrid, Salamanca y uno en Francia.

Para dar visibilidad a la problemática, Asnopra realizó el Camino de Santiago en 2022, obteniendo una importante repercusión social y mediática. Cuatro años después van a llevar a cabo la segunda edición con unos cuarenta participantes y diez asnos procedentes de las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba, Málaga y Cádiz, que recorrerán 160 kilómetros en 11 etapas. Partirán de A Fonsagrada el 4 de agosto y llegarán a Santiago de Compostela el 13 de agosto. El único representante cordobés que hará el camino completo es Rafael Becerra.

Durante el itinerario se desarrollarán asimismo acciones de divulgación y sensibilización relacionadas con la conservación animal, el mundo rural, las tradiciones y la protección de esta raza autóctona andaluza.

Rafael se está preparando en estas últimas semanas para afrontar el camino. “Ando más que un perdigón, haciendo todos los días de 8 a 10 kilómetros para ponerme un poco en forma y que las etapas no me pillen de sorpresa. Llevamos dos coches escoba, con víveres, dos banner enganchados por si a los animales les pasa algo y socorrerlos, unos botiquines, dos veterinarios… lo llevamos todo controlado y estamos muy ilusionados”.

Por su parte, los asnos están más que preparados para un recorrido de este tipo. La experiencia en 2022 fue todo un espectáculo, con una acogida increíble en tierras gallegas. “La gente se quedaba prendada de la belleza de estos animales, tan altos, nobles y pacíficos, que llaman mucho la atención y por eso nos están esperando ahora con los brazos abiertos”, señala Pepe Selfa.

Rafael Becerra, el vecino de Posadas recorrerá 160 kilómetros del Camino de Santiago para salvar al burro andaluz, con Pepe Selfa es vicepresidente de la Asociación del Asno de Pura Raza Andaluza. / Evaristo García

El asno andaluz se diferencia de las demás razas por su gran alzada, su color rucio y su nobleza. Trasmite fuerza y tranquilidad, como buen andaluz es bueno y trabajador. Proveniente de África, tiene una antigüedad de 3.000 años. Antes se utilizaba en todos los oficios tradicionales (aguador, carbonero, panadero, lechero, corchero, etc.), pero con la progresiva mecanización del campo se fue quedando al margen de los trabajos agrícolas.

Actualmente sirve para montar, para enganchar y también para algo muy importante y productivo, aparearse con la yegua andaluza. El fruto son los mulos de burro andaluz, los cuales están muy demandados hoy día para las romerías, para ciertas labores en el campo y en el ámbito militar y de los conflictos bélicos. Donde no llega la maquinaria, ahí está el mulo. Por tanto, además del aspecto romántico y cultural, hay una parte de negocio para la que es básica la supervivencia de la especie.

En este sentido, Pepe Selfa explica que la raza está remontando en los últimos años y se espera que salga de ese estado de crítico peligro de extinción. “Hay esperanza gracias a que gente nueva se ha incorporado a la cría, entre ellos chavales jóvenes, porque el asno andaluz gusta y atrae”.

Por otro lado, las administraciones están poniendo de su parte y existen unas ayudas económicas de 250 euros por animal inscrito. “Nuestro cometido es captar personas y ganaderos para no perder el valor genético del asno andaluz, que además nació en Córdoba y es parte de nuestra identidad e historia”.

Albergues para los asnos a lo largo del Camino de Santiago

Rafael estará acompañado en el camino por su mujer y su hija, y en el fin de semana del 8 y 9 de agosto se sumarán su hijo y su nuera. “Vamos a estar bien arropados. Estoy expectante por disfrutar de esta aventura… ya con la edad que tengo hay que buscar los ratos buenos, los malos vienen solos”.

Pero asegura que los animales “van a estar incluso mejor que nosotros, pues tienen sus propios albergues con su paja, heno, pienso y agua para que estén fuertes para cada etapa; se ha elegido el camino primitivo en vez del francés por la disponibilidad de estos espacios”.

Igualmente detalla que el camino se hace tanto a lomos del burro como andando y que los animales van ataviados con sus aparejos, albardas, mantas, etc., según los gustos del propietario y la tradición de cada zona.

Junto a este gran proyecto, el asno andaluz también se promociona en ferias y eventos como las de Vejer de la Frontera, Villanueva de Tapia, Palma del Río, la Noche Blanca de Aracena, Carmona y en el Campeonato de España de Belleza que se ha hecho en Jerez y en Córdoba.

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Rafael añade que “es posible que hagamos alguna jornada aquí en Posadas con el apoyo del Ayuntamiento. Asimismo, el consistorio y algunas empresas han colaborado con esta segunda edición del Camino de Santiago, a los cuales estamos muy agradecidos”.