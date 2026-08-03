¿Quieres ver el eclipse rodeado de ruinas romanas? La Diputación de Córdoba y Amigos de Ategua te invitan, pero las plazas son limitadas

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha sido el escenario elegido por la Asociación Amigos de Ategua para presentar la actividad central de una nueva edición del programa Las Lunas de Ategua para la observación del eclipse solar previsto para el miércoles 12 de agosto desde un enclave tan privilegiado como este enclave arqueológico.

La observación del eclipse se desarrollará desde la cara noroeste del enclave arqueológico de Ategua, situado a 6 kilómetros de la barriada cordobesa de Santa Cruz. Este enclave está localizado en una loma a casi 300 metros sobre el nivel del mar, dominando el horizonte.

Horario y condiciones

El evento está programado a partir de las 19.30 horas y las plazas serán limitadas y gratuitas, requiriendo inscripción previa en la web de Amigos de Ategua (www.ategua.es) donde puede encontrarse toda la información sobre la actividad.

Además, desde la asociación se pondrá a disposición de los inscritos un autobús que partirá desde Córdoba con 50 plazas y se prevé otras 100 plazas para aquellos particulares o grupos que se trasladen por sus medios, siendo el punto de encuentro el camino de acceso al Enclave de Ategua.

La Asociación Amigos de Ategua ha publicado en su web distintas recomendaciones de seguridad para esta observación, advirtiendo de los riesgos de realizarla sin los elementos adecuados.

Presentación de la actividad para observar el eclipse en Ategua. / CÓRDOBA

El delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, ha añadido que “en esta ocasión esta cita anual con la cultura y la arqueología tiene a la astronomía como eje principal y la Diputación nos sumamos, una vez más a una propuesta muy esperada por la ciudadanía”.

Duque ha remarcado que “este evento se incluye dentro del calendario de actividades que la Asociación Amigos de Ategua desarrollan a lo largo del año y se enmarca en el convenio de colaboración firmado con la institución provincial”.

Un acuerdo, ha continuado, que “incide en el objetivo de dar relevancia y poner en valor un yacimiento arqueológico declarado Bien de Interés Cultura y que alberga restos construidos que constatan la ocupación del lugar desde el Calcolítico hasta la Edad Media”.

Próximas actividades

El convenio de la Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Cultura, con la Asociación Amigos de Ategua continuará durante el último trimestre del año. Así, está prevista la celebración de una nueva edición de Atardeceres de Ategua, una actividad que se desarrollará el sábado 17 de octubre.

Ese día podrá contemplarse un atardecer musical único en el entorno de la muralla del mercado bajo medieval de Ategua, con la Orquesta de Plectro de Córdoba como protagonista. La formación celebrará el Año Falla (150 aniversario del nacimiento y el 80 aniversario del fallecimiento del compositor) con un repertorio basado en la obra del compositor y en músicas coetáneas que marcaron su época.

Dentro de este ciclo anual, también de astronomía y música, la asociación promueve el conocimiento de diversos aspectos del enclave de Ategua mediante visitas guiadas que se celebrarán en septiembre, noviembre y diciembre.