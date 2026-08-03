Puente Genil despide este lunes a Francisco García Chaparro, enfermero de profesión, fallecido a los 72 años

Puente Genil está despidiendo este lunes al enfermero Francisco García Chaparro, hermano de la Schola Cantorum Santa Cecilia y que también pertenecía al Primer Grupo de María Santísima de la Soledad. Era una persona muy vinculada a la vida cofrade de la localidad.

Precisamente, la Cofradía de María Santísima de la Soledad ha expresado públicamente su pesar por su fallecimiento, destacando que “hoy nos invade la tristeza por su partida”, aunque asegura querer quedarse “con el recuerdo de su permanente sonrisa, de sus inconfudibles chascarrillos, de ese humor tan característico que siempre arrancaba una sonrisa a quienes le rodeaban y, sobre todo, de su enorme bondad”. La hermandad concluye su mensaje pidiendo que “María Santísima de la Soledad lo acoja bajo su manto y le conceda el descanso eterno”.

El funeral por su eterno descanso se celebrará este martes, a las 10.30 horas, en la iglesia de San José.