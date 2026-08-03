Fallece a los 73 años el matador de toros Juan Antonio Cobos ‘El Garbanzo’

Ha fallecido justamente hoy, cuando cumplía 73 años, el matador de toros de Almodóvar del Río, Juan Antonio Cobos ‘El Garbanzo’. Almodóvar del Río es una localidad muy taurina en cuyo término municipal han pastado siempre ganaderías de bravo. Sin embargo, a pesar de haber contado con un buen puñado de novilleros punteros, el único que alcanzó el grado de matador de toros fue Juan Antonio Cobos 'El Garbanzo', un torero valeroso y de pundonor que consiguió tardes de triunfo en plazas de categoría.

Juan Antonio nació el 3 de agosto de 1953 (son once hermanos). Como de niño ya apuntaba su afición a los toros, un familiar le regaló una muleta para que se entretuviera. El 18 de octubre de 1965, Manuel Benítez El Cordobés inaugura con una fiesta su finca de Villalobillos, enclavada en el término municipal de Almodóvar. El V Califa era el espejo de muchos chicos que ansiaban ser toreros. Y como en Villalobillos se daban muchas fiestas en las que no faltaba suelta de vacas para los maletillas, allá que se iba Juan Antonio a probar fortuna. Su relación con Benítez llegó a ser entrañable hasta el punto de ayudar en las tareas agrícolas. El apodo de El Garbanzo se lo puso el propio Benítez por su baja estatura.

Toma de la alternativa de Juan Antonio Cobos ‘El Garbanzo’ / CÓRDOBA

Juan Antonio debutó en público el 10 de julio de 1971, en una de las nocturnas de oportunidad que se daban en Los Califas en los veranos de los años 70. El vestido que se puso esa noche se lo regaló ‘El Cordobés’ y fue el mismo que el gran torero usó en la denominada Corrida del Siglo celebrada en Jaén el mes antes, 13 de junio de 1971. Esa temporada toreó 20 novilladas. Hasta su debut con caballos (Ávila 15-10-1973, cortó cuatro orejas y dos rabos) alcanzó a torear casi el centenar de novilladas. En Córdoba se presentó con picadores el 27 de mayo de 1974, con ganado de Álvarez hermanos, consiguiendo un botín de cuatro orejas. En esta temporada toreó 40 novilladas y 30 en la siguiente de 1975, perdiendo bastantes por los continuos percances.

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El Garbanzo, debido a su valor temerario y enorme pundonor, fue muy castigado por los toros. La primera cornada de importancia la sufrió en San Vicent de Tirosse (Francia) el 18-4-1974. No llegó a torear en Córdoba como matador de toros y la última vez que lo hizo (19-10-1985) fue en un festival organizado por el Círculo Taurino de Córdoba a beneficio de su Escuela Taurina. El Garbanzo se retiró definitivamente en un festival en su pueblo natal celebrado el día 7 de abril de 1995, acompañado en el cartel por Sebastián Palomo Linares y Manuel Díaz ‘El Cordobés’.