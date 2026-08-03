Medio Ambiente
La Diputación de Córdoba abona más de 300.000 euros a Montalbán por albergar la planta provincial de tratamiento de basuras
Las partidas irán destinadas a actuaciones de carácter medioambiental en el municipio
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado hasta Montalbán, donde junto al delegado de Sostenibilidad, Andrés Lorite, y el alcalde, Miguel Ruz, han firmado el convenio de colaboración por el que se regula la compensación económica que Epremasa abonará al Ayuntamiento por albergar en su término municipal el Complejo Medioambiental.
Fuentes ha afirmado que “durante 2026, la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente abonará un total de 303.545,61 euros a este municipio, una cuantía que atiende a una compensación por la recogida y tratamiento de residuos, además de por la gestión del punto limpio”. El pago se realiza anualmente aunque el acuerdo no tiene una prórroga automática.
Estamos hablando, ha continuado, “de una compensación que se basa en el principio de solidaridad provincial y que pretende contrarrestar las posibles molestias e impactos que genera la ubicación del Complejo Medioambiental de Epremasa en este municipio”.
“Además, el convenio recoge que la empresa provincial continuará prestando en Montalbán el servicio de gestión del punto limpio, así como la recogida y tratamiento de residuos”, ha remarcado Fuentes.
El presidente de la Diputación ha señalado, además, que “en virtud de este acuerdo, el Ayuntamiento se compromete a destinar estos recursos económicos a actuaciones de carácter medioambiental, de sostenibilidad, sociales o comunitarias”.
Finalmente, Fuentes ha hecho referencia a que “dicha cuantía podrá verse incrementada en el caso de que se incorporen costes de gestión de residuos de construcción y demolición o residuos tóxicos y peligrosos de origen doméstico”.
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