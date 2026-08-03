El PSOE reclama a la Diputación de Córdoba un plan provincial de refugios climáticos ante las olas de calor

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha reclamado a la Diputación de Córdoba la puesta en marcha de un Plan Provincial de Refugios Climáticos para atender a las personas más vulnerables durante los episodios de temperaturas extremas. La dirigente socialista también ha defendido la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado frente a la emergencia climática.

Crespín ha considerado que los incendios forestales y las sucesivas olas de calor obligan a adoptar una respuesta coordinada entre las distintas administraciones. «No basta con parches», ha afirmado antes de pedir «medidas integrales, unidad institucional y unidad política».

La responsable provincial del PSOE ha advertido de que el país atraviesa un verano especialmente complicado por la proliferación de incendios y ha defendido que la lucha contra el cambio climático se convierta en una prioridad compartida.

«Cuando se quema nuestro patrimonio natural, cuando se queman nuestras casas y nuestros pueblos, se está quemando, en cierta medida, nuestro futuro», ha señalado Crespín, quien ha subrayado la obligación de proteger a las generaciones futuras.

Refugios climáticos en los municipios

La propuesta socialista pasa por crear una red provincial de espacios acondicionados para ofrecer protección frente al calor, especialmente a mayores, menores y personas que carezcan de condiciones adecuadas en sus viviendas.

Crespín ha pedido al Gobierno de la Diputación, presidido por Salvador Fuentes, que coordine el plan con los ayuntamientos cordobeses. «Hay mucha gente vulnerable que está sufriendo estas temperaturas extremas y necesita una respuesta por parte de sus instituciones, de sus ayuntamientos y también de la Diputación Provincial de Córdoba», ha manifestado.

La dirigente socialista ha vinculado esta petición al anunciado Plan Nacional de Refugios Climáticos y ha defendido que la institución provincial complemente esa estrategia para garantizar que las medidas alcancen a todos los municipios.

Para abordar su puesta en marcha, ha instado a Fuentes a convocar el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas. Según Crespín, este órgano permitiría reunir a los responsables municipales para analizar las necesidades de cada localidad y acordar mecanismos de protección para la ciudadanía.

«Es el momento de sentar a todos los municipios y hablar de cómo proteger a la ciudadanía frente a los efectos del cambio climático», ha sostenido.

Un Pacto de Estado frente a la emergencia climática

Crespín también ha respaldado la propuesta de impulsar un Pacto de Estado basado en la evidencia científica, la prevención y la anticipación ante fenómenos meteorológicos extremos.

En este sentido, ha reclamado al Partido Popular que respalde el acuerdo y se distancie de las posiciones de Vox sobre el cambio climático. La secretaria general del PSOE cordobés ha pedido expresamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que apoye esta iniciativa dentro de su partido.

«España necesita unidad, responsabilidad y acuerdos de país», ha afirmado Crespín, que ha defendido que la protección de las personas y del medio ambiente quede por encima de los intereses partidistas.

Más prevención frente a los incendios

La responsable socialista ha advertido además de la creciente vulnerabilidad de la provincia ante los incendios forestales. Según los datos expuestos por Crespín, Córdoba registró en 2025 un total de 1.044 hectáreas forestales quemadas entre enero y octubre, frente a una media anual de 576 hectáreas desde el año 2000.

La superficie afectada se elevó a 1.067,97 hectáreas al incorporar los daños ocasionados sobre terrenos agrícolas.

Crespín ha destacado el trabajo desarrollado por los profesionales del Plan Infoca. De las 141 intervenciones realizadas en terreno forestal durante ese periodo, 114 quedaron controladas en fase de conato, lo que representa más del 80% de las actuaciones.

Pese a estos resultados, ha reclamado más recursos para la prevención, la limpieza y la gestión de los montes, además del mantenimiento de los medios de extinción.

«La profesionalidad y rapidez de respuesta de los servidores públicos ha evitado daños mucho mayores, pero estos datos también nos dicen que no podemos conformarnos», ha concluido.